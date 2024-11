Aeroportos administrados pela ASP esperam 42% mais passageiros durante feriado da Proclamação da República Com maior crescimento percentual, o Aeroporto de Presidente Prudente deve receber 63% mais viajantes no período Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/11/2024 - 17h59 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h59 ) twitter

Aeroporto de Presidente Prudente deve receber 63% mais viajantes Divulgação MOV

Os aeroportos de São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Araçatuba devem receber ainda mais viajantes no próximo feriado da Proclamação da República. Entre os dias 15 e 17 de novembro, cerca de nove mil passageiros devem ser recebidos nos três empreendimentos do grupo que operam voos comerciais, considerando embarques e desembarques. A estimativa representa crescimento de 23% em comparação com o mesmo feriado em 2023, quando aproximadamente 7.400 clientes foram atendidos nesses aeroportos.



Com maior crescimento percentual, o Aeroporto de Presidente Prudente deve receber 63% mais viajantes no período, com cerca de 2,9 mil embarques e desembarques entre 28 voos. No mesmo feriado do ano passado, o registro foi de 1.771 viajantes.



No Aeroporto de São José do Rio Preto, a expectativa é de cerca de 6 mil passageiros durante o período, um crescimento de 22% em relação ao ano anterior, que registrou 4.920 viajantes.



Entre os dias 15 e 17, estão previstos 62 pousos e decolagens, um aumento de 10% no número de voos em comparação com 2023. Já em Araçatuba, o Aeroporto Dario Guarita deve movimentar cerca de 800 passageiros em 10 voos previstos para o período.



