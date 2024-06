Aeroportos Aena no Nordeste têm ações especiais e incremento da movimentação no mês das festas juninas Oferta de assentos em alguns dos terminais da região chega a ser 72% maior do que o ano anterior

Das pequenas apresentações de trios de forró pé de serra aos shows hiperproduzidos em grandes palcos, a mobilização para as festas juninas no Nordeste é grande e envolve o trabalho de muita gente. Nos seis aeroportos que a Aena administra há cinco anos na região, o aumento de movimentação é significativo em junho, que tem festejos distribuídos ao longo das semanas. “A Aena considera a cultura das localidades onde atua como um relevante elemento de atração turística, crescimento econômico e desenvolvimento. Os aeroportos estão preparados para contribuir com a movimentação gerada por evento locais, garantindo o padrão internacional de atendimento, tecnologia e eficiência nessas ocasiões”, afirma Marcelo Bento, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Aena.

A movimentação aumenta substancialmente em cidades onde as festas juninas são uma marca identitária, como Campina Grande (PB). O município espera receber mais de três milhões de pessoas no Parque do Povo, polo principal da festa – um aumento de 15 a 20% em relação ao ano anterior. A oferta de assentos para junho é 72% maior do que a do mesmo período no ano anterior, passando de 30 mil para 51 mil. Para saudar os turistas que chegam para a festa, foi criado na fachada do terminal de passageiros um grande e colorido painel de arte urbana representando O Auto da Compadecida, obra do paraibano Ariano Suassuna, assinado pelo coletivo @nois.tudin.

Os preparativos incluíram articulação intensa entre a gestão do aeroporto e os órgãos dos governos municipal e estadual, polícias Militar e Civil, Exército, Samu, unidades de saúde e a comunidade aeroportuária. “Já realizamos uma série de revisões e manutenções preventivas, revitalização da pintura, sinalização horizontal e outras melhorias, garantindo que os passageiros entrem e saiam da cidade com toda segurança, agilidade e conforto”, explica Luciano Rodrigues, diretor do Aeroporto de Campina Grande.

Já no aeroporto da capital paraibana, a oferta para o mês de junho é quase 30% maior do que o ano anterior, chegando a 139.160 assentos. A Empresa Paraibana de Turismo (PBTUR) organizou um receptivo especial para os turistas no terminal, com um trio de sanfona, zabumba e triângulo tocando forró no desembarque e uma mala colorida com bandeirinhas e outros elementos visuais típicos do período circulando nas esteiras de bagagem, reforçando o convite às pessoas para participarem da festa.

Junho configura o principal período festivo também de Sergipe, conhecido como “O País do Forró”. O Aeroporto da capital oferta 115.348 assentos para esse mês, número 9% maior do que o mesmo período em 2023. O receptivo dos passageiros estará reforçado ao longo de todo o mês, com ações realizadas quase diariamente em parceria com a Secretaria de Turismo de Sergipe. O desembarque já está animado! Tem casal de quadrilheiros, trio de forró pé de serra e outras ações idealizadas para surpreender os passageiros, que têm percebido com muita simpatia as iniciativas.

Conhecido internacionalmente pelo Carnaval, Pernambuco também tem no São João uma de suas forças turísticas e culturais. Por todo o interior há festas de todos os portes, do pequeno arraial familiar aos shows em palco superproduzidos com artistas de renome nacional. Na capital, a festa costuma ser descentralizada, com programação musical distribuída em polos localizados em vários bairros da cidade. O aumento de movimentação é marcante em relação a junho do ano anterior: passou de 691.657 (2023) para 963.764 assentos ofertados neste ano, um incremento de 39%. Entre 15 e 24 de junho haverá uma ação em parceria com uma marca de bebidas no desembarque, recebendo quem chega na cidade com drinques à base de cachaça.

Sobre a Aena BrasilAena Brasil é marca registrada da espanhola Aena, considerada a maior operadora aeroportuária do mundo, em número de passageiros, pelo Conselho Internacional de Aeroportos, gerindo 78 aeroportos e dois heliportos em cinco países. A companhia também é a maior do país, administrando 17 aeroportos, em nove estados brasileiros, sendo responsável por 20% da malha aérea nacional e pela gestão de Congonhas, o segundo maior em número de embarques e desembarques. Em 2023, seus aeroportos movimentaram mais de 410 milhões de passageiros, sendo 283 milhões na Espanha e 41 milhões no Brasil. Desde 2020, gere os equipamentos de infraestrutura do Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB). Em 2023, assumiu Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Uberlândia (MG), Santarém (PA), Marabá (PA), Montes Claros (MG), Parauapebas (PA), Uberaba (MG), Altamira (PA), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS). Os dois blocos são administrados por diferentes sociedades de propósito específico: Aeroportos do Nordeste do Brasil (ANB) e Bloco de Onze Aeroportos do Brasil (BOAB). Na Espanha, a Aena opera 46 aeroportos e 2 heliportos. É acionista controlador, com 51%, do aeroporto de Londres-Luton no Reino Unido, além de participar na gestão de aeroportos no México (12) e Jamaica (2).

