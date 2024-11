Aeroportos da Aena no Brasil terão mais de 4,4 mil voos no feriado Serão mais de 712 mil assentos ofertados entre os dias 14 e 18 de novembro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/11/2024 - 17h52 (Atualizado em 14/11/2024 - 17h52 ) twitter

Os seis aeroportos do Nordeste somam 1.638 voos e mais de 264 mil lugares em aeronaves Foto: Divulgação

A operadora aeroportuária Aena contará com 4.461 pousos e decolagens no país entre os dias 14 e 18 de novembro, período do feriado da Proclamação da República. Para os 17 aeroportos geridos pela concessionária, está prevista uma oferta total de 712.264 assentos.

No Nordeste, o Aeroporto do Recife terá uma movimentação expressiva, com 150.309 assentos e 957 operações programadas. Maceió e João Pessoa também registram forte demanda, com 47.052 e 28.040 lugares ofertados, respectivamente. Na região Centro-Oeste, o Aeroporto de Campo Grande disponibilizará 22.828 assentos em 126 operações no período.

Já o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, lidera a movimentação, com 379.289 assentos em 2.335 voos. As principais rotas para a capital paulista incluem Rio de Janeiro (Santos Dumont), Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis.

Os aeroportos regionais também desempenham papel importante na conectividade durante o feriado. Em Uberlândia, estão previstos 134 voos, com 18.288 assentos. Entre os quatro aeroportos administrados pela Aena no Pará, Santarém terá a maior movimentação, com 8.692 lugares disponíveis em 54 voos.

É importante ressaltar que os números de assentos consideram a ocupação máxima das aeronaves, mas não representam necessariamente o total de passageiros embarcando ou desembarcando.

