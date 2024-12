Aeroportos da Aena recebem 88 mil voos no Brasil durante a alta temporada Com um crescimento de 5% em relação ao verão passado, a oferta de assentos será superior a 14 milhões de lugares Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/12/2024 - 12h17 (Atualizado em 06/12/2024 - 12h17 ) twitter

Aeroporto de João Pessoa – cidade recentemente foi escolhida como um dos destinos mais desejados por turistas internacionais Foto: Divulgação

A Aena se prepara para receber a alta demanda de passageiros da temporada de férias de verão em seus 17 aeroportos no Brasil. Com uma oferta total superior a 14 milhões assentos e crescimento de mais de 5% em relação ao mesmo período anterior, a concessionária planejou todos os detalhes para esta estação. Entre dezembro e fevereiro, estão previstas 88.848 operações de pousos e decolagens, entre voos regulares e extras.

Um dos aeroportos de maior crescimento é o do Recife, totalizando mais de 3,2 milhões de lugares disponíveis nos quase 21 mil voos programados. Esses números consolidam a capital pernambucana como um importante centro de conexões no Nordeste. Os dados também refletem o incremento nas operações internacionais, como é o caso dos novos voos da Latam para Santiago (Chile) e da Azul para Assunção (Paraguai), além do retorno das operações da Gol para Buenos Aires (Argentina). Ainda estão programados voos extras para destinos nacionais de alta demanda, como Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis. Entre as medidas preparatórias, o Aeroporto do Recife planejou reforço operacional para lidar com o aumento de fluxo.

Maceió é outra capital que se destaca entre as mais procuradas no verão, com 5.546 operações programadas, sendo 846 voos extras, incluindo destinos como Congonhas, Recife e Guarulhos. Para atender à alta demanda, o aeroporto realizou ajustes operacionais, a exemplo do aumento da frota de ônibus para voos em posições remotas, ajuste da escala da equipe operacional para atendimento da ampliação da malha e incremento nos módulos do canal de inspeção (raios-X).

Já o Aeroporto de João Pessoa – cidade que recentemente foi escolhida como um dos destinos mais desejados por turistas internacionais – combina a eficiência operacional de sempre com ações culturais nesta temporada. A capital paraibana terá um aumento de 14% na oferta de assentos, com 538.926 lugares disponíveis em 3.132 pousos e decolagens de dezembro a janeiro. Haverá voos extras para dez destinos no Brasil, entre eles Brasília, Congonhas, Confins, Guarulhos e Galeão. Além do planejamento de escala operacional otimizada, o aeroporto firmou parcerias com a prefeitura, para oferecer apresentações de jazz na área de desembarque, e com a PBTUR, para valorizar o turismo local. Também estão previstas iniciativas para intensificar a segurança por parte dos órgãos públicos, a fim de garantir a tranquilidade dos passageiros.

‌



Destino litorâneo também bastante procurado nas férias, a capital sergipana terá um papel de destaque no verão, com 142 voos extras para destinos como Confins, Galeão, Congonhas e Viracopos, que representam um aumento de 10,6% na oferta de assentos em relação ao ano anterior. A equipe do Aeroporto de Aracaju está totalmente mobilizada, com reforços em segurança e alinhamento constante com operadores aéreos para manter a qualidade no atendimento.

MELHORIAS SIGNIFICATIVAS

‌



Maior aeroporto da Aena no Brasil, Congonhas lidera a movimentação na rede, com mais de 7,4 milhões de assentos ofertados e 45.099 operações previstas. Para atender a demanda e proporcionar uma experiência mais agradável aos passageiros, o aeródromo investiu em melhorias como reformas de banheiros, incremento no quadro de funcionários de limpeza e treinamento das equipes. Estão programadas, ainda, ações em conjunto com órgãos de segurança e com a comunidade aeroportuária, incluindo o aumento do efetivo operacional para atendimento 24 horas.

Com uma oferta de assentos 16,6% maior em relação à temporada anterior, Campo Grande terá 539.498 lugares neste verão, enquanto o número de operações aumentou 10,9%. Entre as iniciativas planejadas, estão voos extras para o Recife e Porto Seguro, destinos populares para viagens de lazer. Além disso, o aeroporto está ajustando as escalas de colaboradores para garantir maior eficiência no atendimento durante os períodos de pico.

‌



CRESCIMENTO NA OFERTA

Também em evidência, o Aeroporto de Uberlândia registra um aumento de 2,7% na oferta de assentos, alcançando 321.952 lugares. O aeródromo implementou melhorias significativas no terminal, como espaços de coworking, área de leitura e recreação infantil, e ampliou a disponibilidade de pontos de energia e tomadas USB. Essas iniciativas visam proporcionar uma experiência mais confortável aos passageiros.

Ainda em Minas Gerais, o Aeroporto de Uberaba é o que apresenta o maior crescimento percentual. Para esta alta temporada, haverá um aumento de 35,4% na oferta de assentos, com um total de 38.328 lugares em 472 voos. Considerando somente o mês de dezembro, a alta é de 83% em relação ao mesmo mês do ano passado. Além do incremento das operações regulares, Uberaba contará com voos extras para Maceió.

MAIS COMODIDADE

Em Marabá, a temporada promete um aumento de 5,7% na oferta de assentos, com medidas para reforçar segurança e serviços operacionais. As ações destacadas incluem a intensificação da limpeza, coordenação junto às companhias aéreas para melhor organização e otimização das filas e tempos de espera de check-in, aumento de táxis disponíveis e melhorias no fluxo de veículos de acesso ao aeroporto, garantindo maior comodidade para quem utiliza o terminal.

Os investimentos realizados pela Aena também são visíveis em outros aeroportos do Pará. Santarém contará com sete voos extras em dezembro e 25 em janeiro, reforçando sua conexão com destinos como Brasília, Confins, Belém e Manaus. Para atender ao aumento do fluxo de passageiros, o aeroporto prepara a instalação de dois novos módulos no canal de acesso, para dar mais agilidade no embarque. Já em Carajás, os lugares disponíveis nos voos regulares cresceram 20,8%.

“A alta temporada traz uma movimentação cultural e econômica significativa. Além de impulsionar o turismo, os aeroportos administrados pela Aena no Brasil se tornam vetores de desenvolvimento regional, conectando diferentes partes do Brasil e do mundo. As ações especiais implementadas buscam proporcionar mais conforto, agilidade e segurança aos passageiros, contribuindo para consolidar os terminais da rede como referências em qualidade de atendimento”, afirma Marcelo Bento, diretor de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Aena Brasil.

