Aeroportos de Rondonópolis e Alta Floresta inauguram obra de infraestrutura Com 220 vagas no total, os estacionamentos serão administrados pela Prime Park, empresa que também opera no Aeroporto de Sinop Luiz Fara Monteiro 18/11/2024 - 11h23

Aeroportos de Rondonópolis e Alta Floresta: novos estacionamentos Centro -Oeste Airports

Após a inauguração do moderno estacionamento no Aeroporto de Sinop, chegou a vez do Aeroporto de Rondonópolis e do Aeroporto de Alta Floresta oferecerem essa comodidade aos seus passageiros. A Centro-Oeste Airports (COA), também responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Cuiabá, escolheu como operadora dos espaços a Prime Park – empresa mato-grossense com nove anos de atuação na gestão do estacionamento de grandes empreendimentos, como a Arena Pantanal, shoppings e hospitais. Agora, com a novidade, os terminais oferecem 220 vagas no total a seus usuários, sendo 110 vagas em Rondonópolis e 110 em Alta Floresta.

Ambos os estacionamentos desfrutam de uma série de inovações tecnológicas para garantir maior comodidade e proteção, como sistemas informatizados para pagamento, caixas eletrônicos, câmeras OCR (para leitura de placas e pagamentos por aplicativos), além de sistema de vigilância com câmeras de segurança distribuídas estrategicamente.

“A modernização dos estacionamentos de Rondonópolis e de Alta Floresta, assim como o de Sinop, está alinhada com nosso compromisso de proporcionar uma experiência de qualidade aos passageiros, oferecendo serviços inovadores e convenientes, sintonizados com as melhorias dos novos terminais, entregues no começo do ano”, destaca Gabriel Magalhães de Carvalho, Coordenador Comercial e Financeiro da COA.

Sobre a Centro-Oeste Airports (COA)

A Centro-Oeste Airports (COA) administra quatro aeroportos em Mato Grosso: Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon, Aeroporto de Sinop – Presidente João Batista Figueiredo, Aeroporto de Rondonópolis – Maestro Marinho Franco e Aeroporto de Alta Floresta – Piloto Osvaldo Marques Dias. A concessionária é formada pelo grupo Socicam, empresa com 52 anos de atuação, líder em infraestrutura de mobilidade no Brasil, especialista na criação de soluções para gestão de aeroportos, portos, terminais urbanos e rodoviários, e a Sinart, empresa fundada há mais de 40 anos, com ampla experiência na gestão de aeroportos, terminais rodoviários, estacionamentos públicos e privados, empreendimentos de hotelaria, entre outras operações.

