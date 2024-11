Aeroportos Internacionais de Belém e Macapá devem receber 47 mil viajantes no feriado da Proclamação da República Terminal registra alta de 8% em sua movimentação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/11/2024 - 19h25 (Atualizado em 14/11/2024 - 19h25 ) twitter

Incremento em Belém em relação ao ano anterior é de quase 4 mil assentos Divulgação

Sob a gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), os Aeroportos Internacionais de Belém (PA) e Macapá (AP) esperam receber aumento no fluxo de passageiros durante o feriado da Proclamação da República. Entre os dias 14 e 17 de novembro, a expectativa é de que cerca de 47 mil viajantes embarquem e desembarquem nos dois empreendimentos.



A estimativa representa crescimento médio de 8% em relação à movimentação registrada no mesmo período em 2023.



Em Belém, cerca de 42 mil viajantes devem embarcar e desembarcar nos 315 voos nacionais e internacionais programados para 26 destinos no Aeroporto Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans) – uma alta de 10%. Mesmo sem a previsão de voos extras, o incremento em relação ao ano anterior é de quase 4 mil assentos, provenientes do aumento da malha aérea regular nos últimos meses e da operação das companhias com aeronaves com maior capacidade.



No acumulado do ano, o Aeroporto Internacional de Belém também desponta com resultados cada vez mais positivos. Até outubro de 2024, quase 3,4 milhões de viajantes embarcaram e desembarcaram no empreendimento, um crescimento de 15% em comparação com o mesmo recorte de tempo em 2023.



Já na capital amapaense, cerca de 5.100 passageiros devem embarcar e desembarcar nos 32 voos programados para destinos como Belém (PA), Brasília (DF) e São Paulo/Guarulhos (SP). O fluxo representa incremento de 6% em relação ao ano anterior.

