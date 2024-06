Aerotrading confirma participação no Bonanza Fly-in

Alto contraste

Aerotrading: participação no Bonanza Fly-in Ramon Wenink

A Aerotrading, importadora de aeronaves, baseada em Ribeirão Preto (SP), confirmou a presença no Bonanza Fly-In, evento que acontece na próxima semana, dias 28, sexta, e 29 de junho, sábado, em São Joaquim da Barra (SP). A empresa vai levar duas aeronaves da parceira Tecnam, o P2006 e o P2010.

“O Bonanza Fly-In é um evento tradicional, reúne proprietários de aeronaves e apaixonados por aviação, queremos estar lá para divulgar os diferenciais da Aerotrading na importação de aeronaves, com possibilidade até de fazer o desembaraço na região de Ribeirão Preto, e ainda apresentar duas aeronaves da nossa parceira Tecnam”, disse Fabio Farias, diretor da Aerotrading.

O P-2006T é um modelo bimotor que tem alcance de até 1.204 km, atinge uma velocidade máxima de 269 km por hora (145 knots) e ainda tem um consumo bem menor que os concorrentes, aproximadamente 60% menor. Tendo um consumo de apenas 34 litros por hora (17 litros por motor) com 65% de potência. Perfeito para escolas de treinamento e proprietários pilotos.

Já o P2010 TDI é um monomotor ciclo diesel, capaz de voar consumindo menos de 20 litros por hora de querosene, e pode ter alcance de 1.780 km (960 NM) e velocidade máxima de 259 km/h (140 knots).

Saiba mais sobre Aerotrading

Baseada no Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto (SP), a Aerotrading é uma empresa especializada na importação de aeronaves. Comandada por executivos que vêm de uma família com mais de 30 anos de conexão com o mundo da aviação, a empresa atua com importação de aeronaves, partes, peças e componentes, importação por encomenda ou por ordem de terceiros, além dos serviços de Escrow para negociações de aeronaves já nacionalizadas.

