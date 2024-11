Air Canada compra 77 milhões de litros de combustível sustentável Meta da companhia é adquirir 1% de combustível de aviação sustentável (SAF) para 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/11/2024 - 15h06 (Atualizado em 21/11/2024 - 15h06 ) twitter

O SAF adquirido é equivalente ao combustível de aviação convencional utilizado em aproximadamente 1.197 voos de ida e volta entre Vancouver e Montreal Foto: Divulgação

A Air Canada anunciou que assinou um acordo com a Neste para comprar 77,6 milhões de litros (20,5 milhões de galões americanos) da Neste MY Sustainable Aviation Fuel, enquanto continua avançando nas metas climáticas da empresa.

“A Air Canada está ativamente empenhada em mitigar suas emissões de gases de efeito estufa, e o SAF é um componente essencial da abordagem multifacetada da empresa para reduzir o impacto no meio ambiente e promover a sustentabilidade ambiental nas operações. Esta compra de SAF da Neste contribui de forma significativa para a meta de adquirir SAF para 1% do uso estimado de combustível de aviação em 2025”, disse Michael Rousseau, Presidente e Diretor Executivo da Air Canada.

“Embora a Air Canada e a indústria de aviação canadense continuem dependendo do SAF importado, o SAF também precisa estar disponível em larga escala no Canadá para alcançar a meta de longo prazo de emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050. Por isso, na Air Canada, estamos pedindo que os governos federal e provinciais desempenhem um papel e apoiem o desenvolvimento de uma indústria de SAF competitiva e de um mercado de produção no Canadá.”

“Estamos orgulhosos de expandir nossa parceria com a Air Canada, fornecendo um grande volume de Neste MY Sustainable Aviation Fuel para uso no Aeroporto de Vancouver. Esta é a primeira vez que nosso SAF é fornecido ao Canadá. Isso reforça nosso compromisso em apoiar a indústria de aviação canadense em seus esforços para mitigar as emissões e também demonstra o papel importante que o apoio das políticas pode desempenhar na aceleração do uso de SAF. Estamos ansiosos para continuar esta excelente colaboração com a Air Canada," disse Carl Nyberg, vice-presidente executivo da Neste.

‌



A Neste, uma das líderes globais na produção de SAF, entregará o SAF puro comprado em forma misturada ao terminal marítimo de Vancouver a partir do próximo mês, com novos embarques ao longo de 2025. Esta compra representa a primeira importação comercial de SAF pela Air Canada para o Canadá. Embora alguma capacidade adicional esteja sendo disponibilizada, o fornecimento global de SAF ainda é muito limitado e caro, e só pode atender a uma pequena fração da demanda mundial. Em 2024, a IATA anunciou que, mesmo com o triplo da produção de SAF em 2024, isso representaria apenas 0,53% dos requisitos totais de combustível da aviação para 2024.

A Air Canada, juntamente com outras grandes empresas canadenses, tem dialogado com os governos do Canadá para promover a disponibilidade de SAF e incentivar o apoio ao desenvolvimento de uma oferta canadense de SAF competitiva em termos de custo para a aviação comercial. Para alcançar isso, será necessário um enfoque regulatório que balanceie a demanda com a oferta, permitindo que a aviação se descarbonize por meio da transição energética, amenizando os impactos sobre os consumidores.

‌



O Canadá está estrategicamente posicionado para liderar na produção de SAF, devido às suas abundantes matérias-primas renováveis, suas capacidades avançadas de refino e seus fornecedores de tecnologia inovadores, de acordo com a C-SAF. Aproveitando essas forças, o país pode criar uma cadeia de suprimentos resiliente que não só apoia suas metas ambientais, mas também impulsiona o crescimento econômico e a criação de empregos.

A Air Canada continua agindo em direção à sua meta de longo prazo de emissões líquidas zero de GEE (gases de efeito estufa) de todas as suas operações globais até 2050, e suas metas absolutas de redução de emissões líquidas de GEE para 2030, tanto para as suas operações aéreas quanto terrestres, em comparação com sua linha de base de 2019.

‌



Por meio do programa Leave Less Travel da Air Canada, clientes corporativos e despachantes de carga podem adquirir atributos ambientais de escopo 3 associados ao SAF, compensações de carbono ou uma combinação de ambos, relacionados às suas viagens aéreas de negócios ou remessas de carga na Air Canada. Este programa é uma das muitas iniciativas implementadas para ajudar os clientes a atingir seus próprios objetivos de sustentabilidade ambiental.

