Air Canada expande estratégia intermodal na Europa Empresa lança as primeiras conexões aéreas-ferroviárias na Ásia, dentro da Coreia do Sul Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/11/2024 - 19h38 (Atualizado em 08/11/2024 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Air Canada é a maior companhia aérea do país norte-americano Foto: Divulgação

A Air Canada anunciou que está expandindo sua estratégia intermodal pela Europa, incluindo Itália, Espanha, Grã-Bretanha, além de expandir para a Ásia, com seu primeiro operador na Coreia do Sul.

Agora, os clientes que adquirirem voos podem facilmente reservar conexões terrestres para destinos nesses países, criando um itinerário de viagem sem interrupções. As novas opções de trem e ônibus ampliam a oferta intermodal da Air Canada, lançada anteriormente em dezembro de 2023 na França, Alemanha, Suíça e Áustria.

“Após o bem-sucedido lançamento na Europa no ano passado, a Air Canada está expandindo ainda mais a sua estratégia intermodal para mais portas de entrada europeias e para a Ásia, permitindo que os nossos clientes se conectem com a Trenitalia, Renfe, 5 operadores no Reino Unido, incluindo National Express e KORAIL. A oferta expandida permitirá que os clientes, que voam de/para os hubs internacionais da Air Canada, incluam conexões convenientes de trem ou ônibus em um único itinerário. Nossas conexões intermodais não apenas oferecem mais opções, como também disponibilizam alternativas sustentáveis para os segmentos de curta distância de suas viagens”, disse Mark Galardo, Vice-Presidente Executivo de Receita e Planejamento de Rede e Presidente de Carga da Air Canada.

Por meio da parceria da Air Canada com a AccesRail, é possível reservar diretamente no site www.aircanada.com , como parte de seu itinerário, segmentos de trem ou ônibus conectando mais países de forma eficiente.

‌



Com esta parceria, os viajantes estão habilitados a fazer o check-in antes da partida para a parte ferroviária ou rodoviária com a AccesRail. Desta forma, eles podem obter um bilhete separado para trem ou ônibus. Além disso, clientes que enfrentarem qualquer interrupção de voo terão segmentos aéreos e terrestres remarcados.

Itália

‌



A Air Canada estará operando para dois aeroportos na Itália neste inverno – Roma e Milão – onde os clientes poderão fazer conexões convenientes com a Trenitalia, a maior operadora de trens da Itália, que oferece rotas de trem de alta velocidade em rotas regionais, noturnas e internacionais. Por meio dessas conexões, os clientes poderão viajar para até 30 destinos adicionais, incluindo Florença, Nápoles e Reggio di Calabria.

Espanha

‌



Na Espanha, onde a Air Canada operará para Barcelona e Madrid no inverno do Hemisfério Norte, os clientes poderão se conectar nos aeroportos com a Renfe, que atende mais de 18.711 km de linhas no país. Usando a rede de trens de alta velocidade da RENFE, é possível chegar rapidamente e com conforto às maiores cidades da Espanha, além de conectar-se a locais menores com trens regionais. Ao viajar de trem na Espanha, o viajante tem a opção de trens de alta velocidade AVE, trens tradicionais clássicos (incluindo trens noturnos) e trens regionais. Pela parceria da Air Canada, será possível escolher conexões para até 24 destinos adicionais em toda a Espanha, incluindo cidades turísticas populares, como Cádiz, Granada, Pamplona e Zaragoza.

Reino Unido

A rede ferroviária de passageiros da National Rail, na Grã-Bretanha, é uma das mais densas e utilizadas do mundo, com serviços diários frequentes que atendem de forma abrangente todas as grandes cidades e muitas centenas de vilarejos. Neste inverno Air Canada vai operar 49 frequências semanais para Londres Heathrow; o diferencial é que os passageiros da Air Canada terão a opção de se conectar por terra. Serviços ferroviários para 32 destinos estarão disponíveis em quatro empresas ferroviárias: LNER, Avanti West Coast, Great Western Rail e TransPennine Express. Além disso, o principal operador de ônibus programados do Reino Unido, National Express, oferece conexões convenientes em Londres-Heathrow para 28 destinos, como Brighton, Bristol, Cardiff e Southampton.

Coreia do Sul.

A Air Canada voa diretamente entre Toronto, Vancouver, Montreal (somente no verão) e o Aeroporto Internacional de Incheon, em Seul, de onde agora será possível se conectar aos trens de alta velocidade KTX da KORAIL por meio do AREX Express e da Estação de Seul. O trem de alta velocidade reduziu o tempo de viagem para menos de 3 horas para qualquer lugar na Coreia do Sul. Por meio dessas conexões, pode-se viajar para até oito destinos adicionais, incluindo Busan, Dongdaegu, Gwangju, Jinju, Mokpo, Pohang, Ulsan e Yeosu.

Outras Conexões Intermodais

A Air Canada lançou em dezembro de 2023 novas opções de reserva aérea e ferroviária para os clientes que se conectam nos aeroportos da França, Alemanha, Suíça e Áustria com quatro grandes sistemas ferroviários de passageiros. Por meio da parceria da companhia aérea com o Lufthansa Express Rail Product e novas colaborações com a AccesRail e a WorldTicket, o viajante pode agora utilizar um processo de reserva simplificado no site da empresa ( www.aircanada.ca ) para criar um itinerário contínuo, que conecta o voo a viagens de trem operadas pelo TGV-SNCF Voyageurs, da França, pela Deutsche Bahn, da Alemanha, pelas Ferrovias Federais Suíças ou pela ÖBB, a ferrovia nacional da Áustria.

Os clientes podem reservar e adquirir viagens aéreas e ferroviárias combinadas com as melhores tarifas disponíveis, tudo no mesmo itinerário e bilhete, através do site da Air Canada ou com seu agente de viagens. Detalhes adicionais estão disponíveis no www.aircanada.com .

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.