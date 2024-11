Air Canada ganha certificação Nível Ouro para Saúde Mental no Trabalho da Excellence Canada Certificado reconhece o compromisso da companhia aérea com a cultura que promove o bem-estar no trabalho Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/10/2024 - 04h39 (Atualizado em 24/10/2024 - 04h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arriving YYZ B Bukowski

Foi com muito orgulho que a Air Canada recebeu a certificação Nível Ouro na categoria de Saúde Mental no Trabalho da Excellence Canada. O certificado reconhece o compromisso da companhia aérea com a cultura que promove o bem-estar no trabalho. A empresa está comprometida em fazer a diferença para os seus funcionários, oferecendo os recursos, treinamentos e suporte necessários para aumentar a conscientização sobre saúde mental.

“Estou muito orgulhoso da Air Canada pela Certificação Nível Ouro da Excellence Canada. Este reconhecimento destaca o nosso compromisso em promover uma cultura de trabalho mentalmente saudável, onde o bem-estar não é apenas um programa, mas sim parte integrante de quem somos e do nosso cotidiano. Por meio do engajamento e da inovação, conseguimos garantir que o bem-estar mental e físico de nossos funcionários, assim como de suas famílias, permaneça no centro de tudo o que fazemos”, disse o Dr. Jim Chung, Diretor Médico da Air Canada.

A Air Canada desenvolveu para os seus funcionários o Unlock the Best in You (UBY), um extenso programa de saúde e bem-estar. No lançamento do programa de Primeiros Socorros em Saúde Mental, realizado em 2022, mais de 900 funcionários receberam suas certificações, as quais permitem apoiar seus colegas em momentos de necessidade.

Todos os funcionários, e suas famílias, baseados no Canadá, têm acesso a aconselhamento ilimitado e confidencial, bem como à telemedicina, um acesso conveniente para o suporte de saúde. A Air Canada também criou o workshop Mental Health 360 e o Programa Mental Health Champions para todos os funcionários.

‌



A equipe UBY da companhia aérea também abriu centros de recursos em Montreal e Toronto, onde os funcionários podem procurar orientação sobre saúde mental; os centros dispõem de várias iniciativas e programas. A empresa também oferece aos funcionários de Montreal, Toronto e Winnipeg o acesso a centros de bem-estar, onde é possível se exercitar regularmente.

Os Prêmios de Excelência do Canadá fazem parte de um programa anual de premiação, estabelecido em 1984, que reconhece realizações notáveis de organizações nos setores privado, público e sem fins lucrativos em todo o país. Para ser considerada para um prêmio, uma organização precisa aplicar para a certificação de suas práticas, políticas e cultura sob os quadros de excelência progressiva da Excellence Canada; estes quadros são desenvolvidos em colaboração com associações e profissionais da indústria. Para obter sucesso, as organizações devem demonstrar a implementação progressiva e a interação de seus programas, além do envolvimento de todas as partes interessadas.

‌



No início deste ano, a Air Canada também ganhou o prêmio de Melhor Programa de Saúde Mental dos prêmios InsideOut.

Sobre a Air Canada

‌



A Air Canada é a maior companhia aérea do Canadá, a transportadora de bandeira do país e membro fundador da Star Alliance, a rede de transporte aéreo mais abrangente do mundo. A Air Canada oferece serviço regular diretamente para mais de 180 aeroportos no Canadá, nos Estados Unidos e internacionalmente em seis continentes. A empresa ganhou a classificação de Quatro Estrelas da Skytrax. O programa Aeroplan da Air Canada é o principal programa de fidelidade de viagens do Canadá, onde os membros podem ganhar ou resgatar pontos na maior rede de parceiros de companhias aéreas do mundo, com 45 companhias, além de uma ampla gama de parceiros de produtos, hotéis e aluguel de carros. Através da Air Canada Vacations, a empresa oferece mais opções de viagem do que qualquer outro operador turístico canadense para centenas de destinos em todo o mundo, com uma ampla seleção de hotéis, voos, cruzeiros, passeios diários e aluguel de carros. A Air Canada Cargo fornece transporte aéreo e conectividade para centenas de destinos em seis continentes, utilizando aeronaves de passageiros e cargueiros. A Air Canada planeja alcançar uma ambiciosa meta de emissões líquidas zero em todas as operações globais até 2050. As ações da Air Canada são negociadas publicamente na TSX no Canadá e na OTCQX nos EUA.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.