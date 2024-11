Air Europa aposta em materiais renováveis em sua oferta a bordo Companhia renova a apresentação de seus menus na classe Econômica utilizando apenas materiais recicláveis e compostáveis Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/10/2024 - 19h25 (Atualizado em 29/10/2024 - 19h25 ) twitter

Menu Air Europa: sustentabilidade Divulgação

Fiel ao seu compromisso com o meio ambiente, a Air Europa introduziu novidades no serviço de seus menus para a classe Econômica. A companhia renovou a apresentação de sua oferta gastronômica nessa categoria, tornando-a ainda mais sustentável, apostando em elementos 100% recicláveis e biodegradáveis.

Há alguns meses e de forma progressiva, o passageiro recebe seu menu em novas bandejas fabricadas com materiais reutilizados, abolindo o uso de toalhas de papel. Além disso, os copos e os recipientes de comida são de papelão, e os talheres disponíveis para os usuários são biodegradáveis, garantindo, assim, a circularidade de todos os utensílios.

Os novos elementos da oferta a bordo, que também foram projetados para proporcionar uma melhor experiência de uso e uma gestão mais eficaz por parte da tripulação, além de somarem aos já implementados na cabine Business, representam mais um passo no compromisso da Air Europa com a sustentabilidade. A companhia, que lançou no ano passado uma ambiciosa iniciativa, Vuelo 2030, sob a qual estão sendo desenvolvidos dezenas de projetos com impacto ambiental, social, econômico e de governança, continua transformando cada aspecto de sua operação para se tornar mais sustentável.

A visão da companhia nesse âmbito se concretizou, mais uma vez, em sua participação no “The Aviation Challenge”, desafio organizado pela aliança SkyTeam, que consiste em uma competição amigável para acelerar a inovação sustentável na indústria aeronáutica. A Air Europa participou desta vez com dois voos, em que otimizou todos os aspectos da operação para demonstrar que é possível reduzir emissões e resíduos, assim como aplicar critérios sociais mais justos no dia a dia. Entre outras ações, ambos os voos operaram com 2% de combustível SAF em seus tanques, escolheram a rota mais eficiente, utilizaram inteligência artificial para a distribuição da carga de catering e até mesmo implementaram veículos elétricos para as operações em solo.

A companhia, em seu firme compromisso com a sustentabilidade, desenvolve diversas iniciativas para minimizar as emissões e contribuir para a luta contra as mudanças climáticas. A Air Europa estabeleceu o objetivo de reduzir em 30% as emissões por TKT (Tonelada Quilômetro Transportado) de todos os seus voos até 2030, em comparação com os níveis de 2015. Vale destacar que a companhia melhorou a eficiência dos voos e cumpre, igualmente, o objetivo estratégico da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) de reduzir 2% anualmente o total de emissões de gases de efeito estufa.

A Air Europa unificou sua frota em torno dos modelos mais eficientes do mercado, os Boeing 787 Dreamliner, capazes de reduzir em 25% tanto o consumo de combustível como as emissões; e o Boeing 737 para voos de curto e médio alcance, que se destacam por sua máxima eficiência. Além disso, introduziu o uso de combustível SAF, utilizando-o atualmente em alguns voos de rotas europeias. A nível técnico, aplica diferentes técnicas para reduzir o consumo de combustível, como os protocolos SETO (Single Engine Taxi Out) e SETI (Single Engine Taxi In), que consistem em realizar o táxi de saída e chegada das aeronaves utilizando um único motor.

Da mesma forma, a companhia aposta na digitalização e na otimização de processos. Utiliza a plataforma tecnológica Smart Fuel para monitorar consumos e fazer um uso o mais racional possível do combustível, além de se basear na tecnologia mais avançada para o cálculo de rotas e planos de voo mais eficientes, entre muitas outras medidas. Todas as iniciativas implementadas pela companhia podem ser consultadas no seguinte link.

