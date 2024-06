Air Europa Experience reúne agências parceiras para conhecer o Boeing 787 Dreamliner

Alto contraste

A+

A-

Air Europa: visita ao Boeing 787 Dreamliner (Divulgação Air Europa)

Na última quarta-feira, dia 19, a Air Europa realizou a “Air Europa Experience”, ação de networking e branding com o trade do turismo. O evento permitiu que os parceiros da companhia aérea conhecessem de perto a aeronave Boeing 787 Dreamliner, que opera os voos de São Paulo e Salvador para o hub de Madrid. Entre as agências participantes estavam Confiança, Rextur, Skyteam, SPL, TK Royal, Tyller e VipGsa .

Durante a ação, foi possível explorar o Boeing 787 Dreamliner, reconhecido como um dos mais avançados, modernos e sustentáveis do setor. A agenda incluiu uma visita detalhada ao avião, permitindo que os convidados conhecessem características inovadoras da aeronave. Além disso, os agentes de viagem provaram, com exclusividade, o menu oferecido na classe executiva, comprovando o alto padrão de serviço de bordo da Air Europa. A experiência foi complementada com uma visita à sala VIP da Aliança Skyteam, onde os convidados puderam usufruir das comodidades e do conforto disponíveis para os passageiros.

“A Air Europa reforça o compromisso em proporcionar experiências de excelência e conforto aos passageiros, ao mesmo tempo em que destaca a importância de parcerias estratégicas com as principais agências de viagem do mercado. Nosso compromisso é oferecer a parceiros e clientes uma visão completa dos nossos serviços”, afirmou Gonzalo Romero, diretor geral da Air Europa no Brasil.

A Air Europa opera com o Boeing 787 Dreamliner nos voos que ligam o Brasil a Madrid, oferecendo conexões para mais de 40 cidades na Europa. Este modelo de aeronave é conhecido por sua eficiência no consumo de combustível, destacando-se como uma opção sustentável para os viajantes. Os interessados em saber mais sobre os destinos operados pela Air Europa e os preços das passagens podem acessar o site da companhia. Dentre as opções de pagamento, é possível parcelar as passagens em até dez vezes, sem juros.

Publicidade

Sobre a Air Europa

Com atuação desde 1986, a Air Europa é uma companhia aérea espanhola, membro da aliança SkyTeam. A frota da empresa é composta por 50 aeronaves, que estão entre as mais modernas e sustentáveis do setor, como os modelos Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737, que garantem eficiência e comodidade aos passageiros. A Air Europa voa a mais de 55 destinos em todo o mundo e conta com uma posição estratégica no hub do aeroporto Adólfo Suárez Madrid-Barajas, conectando a Europa e a América. A companhia se destaca por seu sólido compromisso com a sustentabilidade e a descarbonização, assim como por sua aposta na inovação, por meio da incorporação de tecnologias mais avançadas para a digitalização e otimização dos processos. A Air Europa ainda figura atualmente entre as empresas aéreas mais pontuais do continente europeu.

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.