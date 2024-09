Air Europa lança campanha com tarifas promocionais em passagens aéreas saindo de São Paulo As condições especiais começam nesta segunda-feira (2) para destinos como Madri, Lisboa, Paris e Barcelona Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/09/2024 - 16h35 (Atualizado em 02/09/2024 - 16h43 ) ‌



Air Europa: oferta de passagens Divulgação Air Europa

A Air Europa lançou a campanha “Time to Fly”, oferecendo tarifas promocionais para passageiros que partem de São Paulo com destino a oito cidades europeias. As passagens podem ser adquiridas de 2 a 17 de setembro, diretamente no site da companhia ou em agências de viagens.

Entre os destinos com condições especiais estão Madri, Lisboa, Porto, Paris, Barcelona, Roma, Frankfurt e Milão. As tarifas de ida e volta, em classe econômica e com taxas já inclusas, começam em R$ 3.953,74 para Madri; R$ 4.456,07 para Lisboa e Porto; R$ 4.573,05 para Paris; R$ 4.275,11 para Barcelona; R$ 4.512,05 para Milão e Roma; e R$ 5.011,95 para Frankfurt.

Os voos comprados durante a campanha “Time to Fly” podem ser realizados até 13 de junho de 2025, exceto no período de 20 de dezembro de 2024 a 12 de janeiro de 2025. Além disso, os viajantes têm a oportunidade de fazer um stopover gratuito em Madri, tanto na ida quanto na volta.

As tarifas incluem duas bagagens de mão: uma mala de até 10 quilos (55 cm x 35 cm x 25 cm) e uma bolsa de mão (20 cm x 35 cm x 30 cm). A oferta é aplicável apenas a voos operados pela Air Europa, com a possibilidade de parcelamento em até dez vezes sem juros e pagamento via PIX diretamente pelo site da companhia.

A Air Europa opera com o Boeing 787 Dreamliner nos voos que ligam o Brasil a Madri, oferecendo conexões para mais de 40 cidades na Europa. Este modelo de aeronave é conhecido por sua eficiência no consumo de combustível, destacando-se como uma opção sustentável para os viajantes.

Além dos voos diretos partindo diariamente de São Paulo e três vezes por semana de Salvador em direção à capital espanhola, passageiros de outras cidades brasileiras, como Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Florianópolis, podem aproveitar os acordos de assentos compartilhados que a Air Europa possui com outras companhias aéreas. Os interessados em saber mais sobre os destinos operados pela Air Europa e os preços das passagens podem acessar o site da companhia.

Sobre a Air Europa

Com atuação desde 1986, a Air Europa é uma companhia aérea espanhola, membro da aliança SkyTeam. A frota da empresa é composta por 50 aeronaves, que estão entre as mais modernas e sustentáveis do setor, como os modelos Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737, que garantem eficiência e comodidade aos passageiros. A Air Europa voa a mais de 55 destinos em todo o mundo e conta com uma posição estratégica no hub do aeroporto Adólfo Suárez Madrid-Barajas, conectando a Europa e a América. A companhia se destaca por seu sólido compromisso com a sustentabilidade e a descarbonização, assim como por sua aposta na inovação, por meio da incorporação de tecnologias mais avançadas para a digitalização e otimização dos processos. A Air Europa ainda figura atualmente entre as empresas aéreas mais pontuais do continente europeu.