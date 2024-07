Air Europa reativa rota a Atenas para o verão de 2024 Até o final de setembro, serão realizados mais de 180 voos com capacidade de 33.400 lugares. Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2024 - 15h02 (Atualizado em 24/07/2024 - 15h02 ) ‌



A famosa Acrópole antiga na Grécia é um dos principais marcos de Atenas Divulgação Air Europa

A Air Europa retomou a rota entre Madrid e Atenas, ligando as duas capitais com uma frequência diária a partir do hub estratégico do aeroporto de Madrid-Barajas. A operação será realizada com aviões da frota Boeing 737, estendendo-se até o final de setembro. Durante este período, serão realizados mais de 180 voos, oferecendo aproximadamente 33.400 lugares, um aumento significativo em comparação ao ano passado.

Neste verão, a oferta de lugares para Atenas aumentou mais de 90% em relação a 2023, quando comercializamos cerca de 17.200 lugares. Esse acréscimo é uma resposta à crescente demanda de viajantes para Atenas, um importante destino turístico. A cidade é reconhecida por sua rica história, monumentos icônicos e vida cultural vibrante, atraindo milhares de turistas anualmente.

A rota é operada com modelos Boeing 737, conhecidos por sua eficiência e conforto. Esses aviões são altamente eficazes em rotas de médio curso, oferecendo uma experiência de voo superior com características avançadas que combinam eficiência de combustível e otimização da capacidade de carga.

Além da retomada da rota para Atenas, reforçamos nossa oferta global de voos para esta temporada de verão, ultrapassando 8,5 milhões de lugares. Destacamos a ativação de destinos populares, como Veneza, Tunes e Marraquexe, no Norte da África.

“Junto à reativação da rota para Atenas, estamos demonstrando nosso empenho em satisfazer a crescente demanda até mesmo para outros destinos populares. Nosso objetivo é proporcionar aos nossos passageiros uma grande variedade de destinos atrativos, bem como uma melhor conectividade em ambos os lados do Atlântico”, ressalta Gonzalo Romero, diretor-geral da Air Europa no Brasil.

A Air Europa opera com o Boeing 787 Dreamliner nos voos que ligam o Brasil direto a Madrid e do centro de conexões a mais de 40 cidades na Europa. A aeronave é sustentável, sendo mais eficiente no consumo de combustível. Além de voar de forma direta, decolando de São Paulo e Salvador, passageiros que saem de várias outras cidades brasileiras, como Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Florianópolis, também podem viajar com a companhia por meio dos acordos de assentos compartilhados que a Air Europa possui com outras linhas aéreas.

Os interessados em conhecer mais sobre as rotas operadas pela Air Europa podem acessar o site da companhia. Dentre as opções de pagamento, é possível o parcelamento das passagens em até dez vezes, sem juros.

Sobre a Air Europa

Com atuação desde 1986, a Air Europa é uma companhia aérea espanhola, membro da aliança SkyTeam. A frota da empresa é composta por 50 aeronaves, que estão entre as mais modernas e sustentáveis do setor, como os modelos Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737, que garantem eficiência e comodidade aos passageiros. A Air Europa voa a mais de 55 destinos em todo o mundo e conta com uma posição estratégica no hub do aeroporto Adólfo Suárez Madrid-Barajas, conectando a Europa e a América. A companhia se destaca por seu sólido compromisso com a sustentabilidade e a descarbonização, assim como por sua aposta na inovação, por meio da incorporação de tecnologias mais avançadas para a digitalização e otimização dos processos. A Air Europa ainda figura atualmente entre as empresas aéreas mais pontuais do continente europeu.