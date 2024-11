Air Force One, famoso ‘Jumbo’ da presidência dos Estados Unidos, chega ao Brasil no fim de semana Aeronave com Joe Biden a bordo decolou de Camp Springs, próximo a Washington, e faz parada em Lima, no Peru, antes de chegar ao Brasil no domingo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/11/2024 - 18h39 (Atualizado em 14/11/2024 - 18h43 ) twitter

Air Force One: a caminha da América do Sul Aeroporto Internacional Dallas Fort Worth

Os brasileiros mais aficcionados pela aviação estão na expectativa com a chegada do Air Force One - da presidência dos Estados Unidos - ao Brasil.

Os dois emblemáticos Boeing 747 utilizados pelo serviço presidencial americano, conhecidos como Boeing VC-25A. Um deles traz o presidente Joe Biden, e o outro, transporta parte da equipe e o restante do carregamento de apoio à comitiva.

Camas no interior do Air Force One Reprodução

A primeira aeronave, com o registro 82-8000, foi fabricada há 37 anos, e a segunda aeronave, com o registro 92-9000, da mesma idade, decolaram às 15:15 EST e 11:18, respectivamente, de Camp Springs, próximo a Washington, em direção à América do Sul, onde voarão para o G20, que acontecerá entre os dias 18 e 19 de novembro na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Antes, no entanto, Biden fará uma rápida visita ao Peru.

Sala de conferência Reprodução

O presidente dos Estados Unidos desembarca no Rio de Janeiro na noite do próximo domingo (17), onde participa da Cúpula do G20, grupo ao qual o Brasil ocupa a presidência rotativa. Antes do Rio, o democrata visita Manaus para uma visita ao Museu da Amazônia.

‌



O início da rota do Air Force One AirNav RadarBox

O Boeing VC-25, é uma versão militar do Boeing 747, adaptado para servir de transporte do presidente dos Estados Unidos, e operado pela Força Aérea dos Estados Unidos como o Air Force One, que na verdade é o callsign de qualquer aeronave da força aérea americana que transporte o presidente. Com apenas dois modelos em serviço, sendo ambos um Boeing 747-200B altamente modificados e designados com VC-25A, com tail numbers 28000 e 29000, o avião entrou em serviço com George H. W. Bush em 1990.

O Boeing VC-25 tem uma estrutura militar. Neste avião, o presidente pode comandar um país a bordo. A aeronave é blindada, tem sistema de defesa antiaérea e proteção contra pulso eletromagnético, além de recursos defensivos secretos. O VC-25 tem uma velocidade máxima de 1015 km/h. Sem combustível e sem passageiros, pesa 238.800 kg. Para decolar, ele não pode pesar mais do que 375 mil kg.

‌



Inicialmente, o governo americano deveria receber esse ano os dois novos modelos do Boeing 747-800 para ser o novo Air Force One. A crise na Boeing, no entanto, atrasou o cronograma de entrega das novas aeronaves. Desde que a Boeing aceitou a oferta de preço fixo em 2018, o valor de US$ 3,9 bilhões se traduziu nos US$ 4,87 bilhões de dólares hoje (algo em torno de R$ 27 bi), um aumento colossal de quase 25%. A variação relacionada à inflação aumentou o custo dos produtos, transporte e mão de obra.

Aeronave presidencial dos EUA no solo Alex Lloyd, USAF / Wikimedia Commons

Embora detalhes específicos das capacidades da Força Aérea sejam mantidos em segredo pelo governo dos EUA, a Boeing - informa o Simple Flying - listou alguns dos elementos essenciais da aeronave presidencial.

‌



Sala de conferências/jantar

Quartos para o presidente e a primeira-dama

Uma área de escritório para funcionários seniores

Outro consultório que se transforma em unidade médica quando necessário

Áreas de trabalho e descanso para a equipe presidencial, representantes da mídia e equipes da Força Aérea

Duas cozinhas que podem fornecer 100 refeições de uma só vez

Rádios multifrequência para comunicações ar-ar, ar-solo e satélite

Navegação de última geração

Equipamentos eletrônicos e de comunicação

Configuração e mobiliário interior

Carregador de bagagem autônomo

Escadas de ar dianteiras e traseiras

Colaborou: Caio Barros

