Air France amplia conectividade entre Brasil, Caribe Francês e Europa com nova rota a partir de Fortaleza

Aerial view of Cayenne, capital of French Guiana Matyas Rehak - stock.adobe.com / Air France

A Air France segue fortalecendo sua presença no Brasil com o anúncio de uma nova rota conectando o país ao Caribe Francês e à Europa. A partir de 22 de abril, a companhia inicia a operação direta entre Fortaleza (CE) e Caiena, na Guiana Francesa. Esta é segunda rota partindo do Brasil para Caiena (CAY), após a implantação em Belém (PA), em 2023. Após uma breve escala em Caiena, o voo continuará para Fort-de-France (Martinica) e Pointe-à-Pitre (Guadalupe), permitindo que os passageiros permaneçam na mesma aeronave de Fortaleza (Brasil) até Pointe-à-Pitre (Guadalupe).

Os voos serão realizados com o Airbus A320, com 170 assentos, sendo 8 na classe Business e 162 na Economy. A aeronave conta com Wi-Fi a bordo, permitindo aos passageiros se manterem conectados durante toda a viagem, além de garantir uma experiência confortável e eficiente para todos os perfis de viajantes.

A operação semanal a partir da capital cearense acontecerá nos seguintes horários e dias:

‌



AF608: Parte de Caiena às 13h05, chegando em Fortaleza às 16h, às terças-feiras.

AF609: Parte de Fortaleza às 15h, chegando em Caiena às 18h, às quartas-feiras.

Expansão estratégica

Além dos 5 voos diretos semanais entre Fortaleza (FOR) e Paris (CDG), a nova rota também oferece uma alternativa conveniente para os passageiros das regiões Norte e Nordeste do Brasil que desejam viajar para o Caribe.

‌



“Na Air France, nosso compromisso é conectar nossos clientes a destinos de forma cada vez mais eficiente. A inclusão de Fortaleza à nossa malha reforça essa estratégia, proporcionando aos passageiros mais uma opção de acesso rápido e conveniente à Europa, além da oportunidade de explorar as belezas do Caribe Francês. Estamos muito entusiasmados em apresentar essa novidade, que reforça o sólido potencial do mercado brasileiro,” destaca Manuel Flahault, diretor geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul.

As reservas já podem ser realizadas em airfrance.com.br ou via agente de viagens. Detalhes sobre horários e tarifas de voo podem ser encontrados também no site da companhia. Antes de viajar, a Air France recomenda que os clientes verifiquem as restrições de viagem e os documentos exigidos na chegada ao destino.

‌



Sobre a Air France

Desde 1933, a Air France promove a França ao redor do mundo. Com uma atividade dividida entre transporte de passageiros, cargas e manutenção aeronáutica, a Air France é um dos principais players do transporte aéreo. Mais de 40.000 funcionários trabalham todos os dias para oferecer a cada cliente uma experiência de viagem única.

A Air France, a KLM Royal Dutch Airlines e a Transavia formam o Grupo Air France-KLM. O Grupo confia na força de seus centros de conexões em Paris-Charles de Gaulle e Amsterdã-Schiphol para oferecer uma vasta rede internacional de voos. Seu programa de passageiro frequente Flying Blue tem mais de 24 milhões de associados. A Air France e a KLM são membros da aliança SkyTeam, que reúne um total de 19 companhias aéreas.

A Air France estabeleceu metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável, trabalhando para reduzir suas emissões de CO2 e apoiando projetos para absorver e armazenar o CO2 atmosférico em sumidouros naturais. Como parte do programa Air France ACT, a companhia aérea está comprometida a reduzir suas emissões de CO2 por passageiro-km em 30% até 2030, em comparação com 2019. Essa ambição é apoiada por grandes investimentos para renovar sua frota com aeronaves de nova geração que consomem menos combustível, o desenvolvimento de mais Combustível Sustentável de Aviação ou a ampliação da eco-pilotagem.

