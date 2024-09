Air France começa contagem regressiva para voos em Salvador Em 46 dias, capital baiana terá três voos semanais diretos para Paris, com conexões para Europa, Ásia e África Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/09/2024 - 16h12 (Atualizado em 12/09/2024 - 16h12 ) ‌



Voos serão operados pelo Airbus A350, que oferece um transporte aéreo mais sustentável Philippe Masclet - Master Films

A Air France iniciou oficialmente a contagem regressiva para a inauguração da sua operação na capital baiana. A companhia aérea estreará voos diretos para Paris daqui a 46 dias, em 28 de outubro. O “countdown” poderá ser acompanhado pela população em relógios digitais nas ruas de Salvador e em um painel no aeroporto da cidade.

“Inaugurar uma rota inédita para a companhia é um momento muito especial. É um marco que reforça o nosso compromisso de levar mais pessoas do mundo inteiro à Bahia e ao Nordeste e fomentar o turismo no Brasil, um dos países que mais recebeu investimentos da Air France no último ano, e também levar os baianos para Paris e dezenas de outros lugares ao redor do mundo. Agradecemos o apoio e esforço do Governo da Bahia, da Vinci Airport, da Embratur e da GOL para colocarmos a rota de Salvador no nosso mapa de destinos”, celebra Manuel Flahault, diretor geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul.

A Air France operará três voos semanais, às segundas, quintas-feiras e aos sábados. A viagem terá duração de cerca de dez horas e será feita no moderno Airbus A350, que conta com capacidade para 324 passageiros em três classes de serviço: Business (34 assentos), Premium Economy (24) e Economy (266). O modelo de última geração utiliza 67% de materiais mais leves, consumindo 25% menos combustível do que aeronaves de gerações anteriores e reduzindo em cerca de 40% a pegada de ruído.

A nova rota de Salvador é com destino a Paris, mas os passageiros também poderão fazer conexões rápidas para outras centenas de cidades na Europa, Ásia e África. Ao desembarcar no aeroporto de Paris-Charles de Gaulle, os clientes da Air France em conexão contam com diversas facilidades, incluindo lounges exclusivos.

Em 2024, celebrando uma década de parceria com a GOL no Brasil, o Grupo Air France-KLM oferece aos clientes de diversas regiões do país a opção de voar para Paris e outros destinos via conexão em Salvador. Da mesma forma, passageiros vindos da capital francesa podem acessar outras cidades no Brasil com a GOL.

Com esta expansão no Brasil, Salvador é o quinto destino da Air France no país – São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém são as demais cidades atendidas pela companhia aérea.

As passagens das novas rotas já estão disponíveis em airfrance.com.br ou com agentes de viagem.

Sobre a Air France

Desde 1933, a Air France promove a França ao redor do mundo. Com uma atividade dividida entre transporte de passageiros, cargas e manutenção aeronáutica, a Air France é um dos principais players do transporte aéreo. Mais de 40.000 funcionários trabalham todos os dias para oferecer a cada cliente uma experiência de viagem única.

A Air France, a KLM Royal Dutch Airlines e a Transavia formam o Grupo Air France-KLM. O Grupo confia na força de seus centros de conexões em Paris-Charles de Gaulle e Amsterdã-Schiphol para oferecer uma vasta rede internacional de voos. Seu programa de passageiro frequente Flying Blue tem mais de 24 milhões de associados. A Air France e a KLM são membros da aliança SkyTeam, que reúne um total de 19 companhias aéreas.

A Air France estabeleceu metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável, trabalhando para reduzir suas emissões de CO2 e apoiando projetos para absorver e armazenar o CO2 atmosférico em sumidouros naturais. Como parte do programa Air France ACT, a companhia aérea está comprometida a reduzir suas emissões de CO2 por passageiro-km em 30% até 2030, em comparação com 2019. Essa ambição é apoiada por grandes investimentos para renovar sua frota com aeronaves de nova geração que consomem menos combustível, o desenvolvimento de mais Combustível Sustentável de Aviação ou a ampliação da eco-pilotagem.