Air France conquista três prêmios no Skytrax World Airline Awards 2024 Empresa foi eleita melhor companhia aérea da Europa Ocidental e ficou em primeiro lugar em duas categorias com serviços da La Première

Alto contraste

A+

A-

Air France: três prêmios no Skytrax World Airline Awards 2024 Lucas Batista

A Air France recebeu três dos principais prêmios em reconhecimento aos seus excelentes produtos e serviços. A premiação foi realizada na cerimônia do Skytrax World Airline Awards, em Londres (Reino Unido), no dia 24 de junho.

Pelo quarto ano consecutivo, a Air France foi eleita a melhor companhia aérea da Europa Ocidental. A empresa também ficou em primeiro lugar em duas categorias ligadas ao serviço La Première: Melhor Catering em Lounge de Primeira Classe e Melhor Catering a Bordo de Primeira Classe.

“Estamos extremamente orgulhosos de receber esses prestigiosos prêmios, que mais uma vez reconhecem a excelência de nossa experiência em cada etapa da viagem e o nosso papel como embaixadores da gastronomia francesa. Manter a posição entre as dez melhores companhias aéreas do mundo nessa classificação de referência também é um incentivo para continuarmos os esforços para proporcionar aos nossos clientes uma satisfação cada vez maior”, afirma Fabien Pelous, vice-presidente sênior de Experiência do Cliente da Air France.

Com o serviço La Première, a Air France oferece uma experiência de viagem exclusiva e personalizada para clientes que apreciam os mínimos detalhes.

Publicidade

Na chegada a Paris-Charles de Gaulle, os convidados da La Première são recebidos em um lounge exclusivo no terminal 2E. A arte da alta gastronomia naturalmente tem lugar de destaque no local, com um cardápio e uma carta de vinhos e champanhe elaborados por Alain Ducasse e sua equipe. O menu inclui as famosas coquillettes do chef com presunto e trufa negra e seu rum ou Armagnac baba, como em Monte Carlo (Mônaco).

O espírito exclusivo e sofisticado da La Première é refletido a bordo em quatro suítes privativas disponíveis em uma seleção de aeronaves Boeing 777-300 ER. Um dos destaques da viagem, os menus oferecidos a bordo dessa cabine continuam a apresentar o melhor da alta gastronomia francesa. Durante todo o ano, renomados chefs com três estrelas Michelin, incluindo Anne-Sophie Pic, Emmanuel Renaut e Glenn Viel, se revezam na assinatura de uma seleção de delícias gourmet para os passageiros desfrutarem durante o voo.

Publicidade

A Air France está agora empenhada em aprimorar a oferta La Première. Durante este verão europeu, a empresa irá inaugurar uma nova experiência privativa e exclusiva no aeroporto para seus passageiros, com um novo lobby de check-in exclusivo e amplas suítes. E no próximo inverno no hemisfério norte, a aérea apresentará uma nova cabine La Première, totalmente reformulada.

Sobre a Skytrax

Publicidade

A Skytrax é uma agência internacional de classificação de transporte aéreo que organiza o World Airline Awards, o “Oscar do setor de aviação” desde 1999. Viajantes de todo o mundo votam na maior pesquisa de satisfação de passageiros de companhias aéreas do mundo para determinar os vencedores desses prêmios. Clientes de mais de 100 países participaram da pesquisa entre setembro de 2023 e maio de 2024, com mais de 21 milhões de avaliações contabilizadas nos resultados. Mais de 325 companhias aéreas foram incluídas nos resultados finais da competição.

Sobre a Air France

Desde 1933, a Air France promove e destaca a França ao redor mundo. Com uma atividade dividida entre transporte de passageiros, carga e manutenção aeronáutica, a Air France é um grande player do transporte aéreo. Mais de 38 mil funcionários que compõem a sua força de trabalho estão comprometidos diariamente para oferecer a cada cliente uma experiência única de viagem.

Air France, KLM Royal Dutch Airlines e Transavia formam o Grupo Air France-KLM. O Grupo conta com seus poderosos hubs Paris-Charles de Gaulle e Amsterdã-Schiphol para oferecer uma vasta rede internacional de voos. Seu programa de passageiro frequente Flying Blue tem mais de 17 milhões de membros. A Air France e a KLM são membros da aliança SkyTeam, que tem um total de 18 companhias aéreas membros.

A Air France estabeleceu metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável, e está trabalhando para reduzir e apoiar projetos que absorvem e armazenam carbono da atmosfera em sumidouros naturais de carbono. Como parte do programa Air France ACT, a companhia está comprometida em reduzir suas emissões de CO2 por passageiro-km em até 30% vs. 2019, representando -12% em emissões absolutas de CO2. Essa ambição é apoiada por amplos investimentos para renovar sua frota com aeronaves de nova geração mais eficientes em combustível, o desenvolvimento de mais Combustível Sustentável de Aviação, ou a generalização da eco-pilotagem.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.