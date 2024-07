Air France e Alltheway ampliam serviços de bagagens na região metropolitana de Paris Novidade inclui entrega de mala no desembarque e pontos de despacho mais acessíveis antes da chegada ao aeroporto Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2024 - 20h46 (Atualizado em 24/07/2024 - 20h46 ) ‌



Novos opcionais foram disponibilizados para facilitar a jornada do passageiro no aeroporto Divulgação Air France

Há cerca de um ano, os clientes da Air France podem despachar e fazer o check-in das bagagens em locais selecionados em Paris antes de chegar ao aeroporto. Agora, a companhia aérea também está oferecendo um novo serviço de entrega de bagagens na região metropolitana da capital francesa na chegada do voo.

Os novos opcionais são fornecidos em parceria com a Alltheway, que além de oferecer um armazenamento seguro, também realiza a transferência de bagagens de e para o aeroporto. Antes ou depois da viagem, o passageiro tem mais liberdade e tranquilidade na jornada, sem precisar se preocupar com as malas.

Novidade: serviço de entrega de bagagem no desembarque

Com a Alltheway, a Air France agora oferece aos clientes a nova opção de entrega de bagagens despachadas na chegada do voo em Paris-Charles de Gaulle. A Alltheway coleta a mala diretamente da esteira de bagagens no saguão de desembarque e a entrega no endereço residencial ou em um local de sua escolha em Paris.

Os agentes da Alltheway se encarregam das bagagens e garantem a segurança durante o trajeto enquanto fazem os trâmites com as autoridades alfandegárias. Os clientes podem rastrear as malas em todas as etapas do processo. Eles também não vão mais precisar esperar pelas bagagens no desembarque, podendo viajar de forma mais leve com a retirada das malas diretamente em casa ou no hotel.

A entrega da bagagem é feita de 6 a 12 horas após a aterrissagem do voo, dependendo do local de retirada e da preferência do cliente, a partir de 65 € para duas malas e 15 € por mala adicional. O serviço está disponível no desembarque de todos os voos operados pela Air France em Paris-Charles de Gaulle.

Pontos de despacho de bagagens mais facilmente acessíveis para os clientes antes da chegada ao aeroporto

Antes do embarque no voo em Paris-Charles de Gaulle ou Paris-Orly, os clientes da Air France podem despachar e fazer o check-in das bagagens diretamente de casa, no endereço de escolha* ou em um dos muitos pontos de entrega de bagagens disponíveis.

Neste verão europeu, foram disponibilizados novos pontos de despacho de mala em locais estratégicos e de fácil acesso em Paris. O serviço está disponível na estação de trem Gare du Nord**, no espaço de coworking Wojo próximo à estação de trem Saint Lazare e no hotel New York na Disneyland Paris.

Os novos pontos de entrega são adicionais aos já disponíveis em seis hotéis ACCOR - Novotel Tour Eiffel, Mercure Tour Eiffel, Novotel Les Halles, Pullman La Défense, Pullman Bercy e Novotel Paris-Est. O despacho de bagagens também está disponível nos principais locais de exposição das principais feiras comerciais, como a Paris Expo Porte de Versailles, o Centro de Exposições Villepinte e o centro de convenções Palais des Congrès.

A Alltheway se encarrega das bagagens*** dos clientes em pontos de despacho de fácil acesso e as entrega diretamente no balcão de check-in da companhia aérea no aeroporto. A bagagem passa por rigorosas verificações de segurança em cada etapa do processo antes de ser embarcada no voo do cliente. Na própria conta pessoal da Alltheway, o cliente pode rastrear as bagagens em tempo real até o aeroporto.

Serviço disponível de 30 horas a 5 horas antes da partida do voo, dependendo do local de entrega da bagagem, a partir de 25 € para uma mala e 15 € por mala adicional. O serviço pode ser contratado em todos os voos operados pela Air France com partida de Paris-Charles de Gaulle e Paris-Orly, exceto voos para Tel Aviv.

Sobre a Alltheway

Fundada em 2022 por Emilie Gazeau, Julien de Colfmacker e Anouar Zbaida, a Alltheway é uma start-up de viagens e mobilidade com sede na França. A Alltheway oferece um conjunto de soluções tecnológicas de gerenciamento de bagagens para indivíduos, bem como para profissionais de mobilidade e turismo. A missão da Alltheway é tornar as viagens mais simples e sustentáveis, por meio da intermodalidade e do apoio aos profissionais de viagens em seus desafios de infraestrutura e mobilidade. Para obter mais informações, acesse Alltheway ou LinkedIn.

Sobre a Air France

Desde 1933, a Air France promove a França ao redor do mundo. Com uma atividade dividida entre transporte de passageiros, cargas e manutenção aeronáutica, a Air France é um dos principais players do transporte aéreo. Mais de 40.000 funcionários trabalham todos os dias para oferecer a cada cliente uma experiência de viagem única.

A Air France, a KLM Royal Dutch Airlines e a Transavia formam o Grupo Air France-KLM. O Grupo confia na força de seus centros de conexões em Paris-Charles de Gaulle e Amsterdã-Schiphol para oferecer uma vasta rede internacional de voos. Seu programa de passageiro frequente Flying Blue tem mais de 24 milhões de associados. A Air France e a KLM são membros da aliança SkyTeam, que reúne um total de 19 companhias aéreas.

A Air France estabeleceu metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável, trabalhando para reduzir suas emissões de CO2 e apoiando projetos para absorver e armazenar o CO2 atmosférico em sumidouros naturais. Como parte do programa Air France ACT, a companhia aérea está comprometida a reduzir suas emissões de CO2 por passageiro-km em 30% até 2030, em comparação com 2019. Essa ambição é apoiada por grandes investimentos para renovar sua frota com aeronaves de nova geração que consomem menos combustível, o desenvolvimento de mais Combustível Sustentável de Aviação ou a ampliação da eco-pilotagem.

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro