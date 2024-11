Air France é mais uma vez premiada com cinco estrelas no ranking global da APEX das melhores companhias aéreas A companhia foi reconhecida pelo terceiro ano consecutivo na cerimônia do APEX/IFSA Global EXPO 2024 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/10/2024 - 18h41 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h41 ) twitter

Air France: 5 estrelas virginie valdois

Em 30 de outubro de 2024, durante a cerimônia do APEX/IFSA Global EXPO 2024 realizada em Long Beach, Califórnia (EUA), a Air France foi certificada como uma companhia aérea 5 estrelas pelo terceiro ano consecutivo.

Este ranking das melhores companhias aéreas é elaborado anualmente pela Airline Passenger Experience Association (APEX), uma organização de pesquisa e avaliação de renome mundial no campo da experiência de viagem aérea. A classificação é baseada na avaliação independente de mais de um milhão de voos, realizada por passageiros de quase 600 companhias aéreas ao redor do mundo, com pontuações variando de 1 a 5 estrelas.

Neste ano, os critérios foram ainda mais exigentes, limitando o acesso à categoria 5 estrelas a apenas 40 das melhores companhias aéreas do mundo, menos de 7% do total de companhias avaliadas.

Este prêmio mais uma vez atesta a excelência da experiência de viagem que a Air France oferece aos seus clientes, em todas as suas classes de viagem. Desde a atenção dedicada a cada cliente em termos de conforto dos assentos, até a rica e variada oferta de catering e a qualidade do entretenimento a bordo, a Air France está comprometida em garantir que cada viagem seja uma experiência inesquecível.

“Estamos muito orgulhosos de receber este prêmio pelo terceiro ano consecutivo e particularmente honrados em ser incluídos nesta categoria 5 estrelas, que coloca a Air France entre as melhores companhias aéreas do mundo. Gostaria de agradecer a todos os nossos clientes pela confiança depositada em nossa companhia ao votarem por nós, assim como a todos os nossos colaboradores de solo e tripulações, que colocam sua expertise a serviço de cada um de nossos clientes,” disse Fabien Pelous, SVP de Experiência do Cliente da Air France.

