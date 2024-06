Air France está pronta para receber o mundo em Paris neste verão europeu

Alto contraste

Air France: área de livre acesso com mais de 850 m² disponível no Palais de Tokyo, em Paris (Divulgação Air France)

Neste verão do hemisfério norte, a França sediará o maior evento esportivo do mundo. Todas as equipes da Air France estão se preparando para isso há meses, e ontem (11) a companhia aérea apresentou seu programa especial de eventos disponíveis para todos neste verão europeu no centro de Paris.

Essa é uma oportunidade única para que visitantes e fãs de esportes de todo o mundo explorem o universo da companhia aérea e descubram sua experiência de viagem exclusiva, que promove com elegância o estilo de vida francês.

Um restaurante da Air France no Palais de Tokyo

De 27 de julho a 11 de agosto de 2024, a Air France convida todos a explorar seu mundo no Palais de Tokyo, uma famosa instituição cultural parisiense localizada perto de sedes de diversos eventos esportivos, como o Grand Palais Ephémère, a Torre Eiffel e a Esplanada dos Inválidos. Entre duas competições ou durante uma visita à capital francesa, pessoas de todas as idades poderão acessar o local gratuitamente e passear livremente em uma área de mais de 850 m² dedicada à empresa.

O ponto central será o restaurante da Air France, que abrirá as portas especialmente para a ocasião. Com capacidade para 80 pessoas, o estabelecimento oferecerá uma experiência gastronômica original, “exatamente como a bordo”. O restaurante temporário oferecerá as mesmas delícias culinárias que normalmente são servidas exclusivamente a bordo da cabine Business de longa distância da Air France.

O chef francês com três estrelas Michelin, Arnaud Lallement, assinará os deliciosos pratos do cardápio à la carte do restaurante. Com uma seleção de opções de carne, aves, peixe ou vegetarianas, os pratos do cardápio do restaurante em julho serão renovados em agosto. O menu contará com sobremesas assinadas por Nina Métayer, recentemente eleita World Pastry Chef em 2024 pelo World’s 50 Best Restaurants Awards. Uma seleção de vinhos, champanhes e uma grande variedade de bebidas alcoólicas e não alcoólicas também estarão à disposição. Com um aperitivo, uma entrada, um prato principal, uma seleção de queijos e uma sobremesa, cada refeição “à francesa” será servida em louça especialmente criada para a Air France pelo designer Jean-Marie Massaud, em um ambiente semelhante ao de bordo do avião, integrando a bandeja de refeições da Business da companhia aérea.

Uma oportunidade única de descobrir a experiência Air France...

Nas áreas de exposição, os visitantes também poderão admirar o icônico vestido vermelho com cauda infinita, desenhado por Rabih Kayrouz e apresentado no vídeo de marca da Air France. Eles também poderão experimentar a mais recente cabine Business da companhia aérea, equipada com uma nova porta deslizante que oferece mais conforto e privacidade. Haverá também a oportunidade de visitar a cabine de comando de um Airbus A350, a joia da frota de longa distância da empresa, por meio de uma divertida experiência de realidade virtual. A Air France também instalará telas informativas para que os visitantes aprendam mais sobre os compromissos de desenvolvimento sustentável da companhia aérea e entendam o que ela está fazendo para descarbonizar suas atividades, principalmente aumentando o uso de combustível de aviação mais sustentável, renovação da frota, desenvolvimento de práticas de pilotagem ecológica e intermodalidade.

Novas linhas de produtos do Air France Shopping, que serão lançadas em breve, também estarão à venda exclusivamente nesse espaço. Finalmente, haverá um concurso para ganhar duas passagens de longa distância em Business (Executiva) para um destino na rede da empresa*.

Air France no Palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson, 75016 Paris. Entrada gratuita das 10h30 às 18h, de 27 de julho a 11 de agosto de 2024. O restaurante da Air France, mediante reserva, das 11h30 às 15h. Menu único a 85 euros, incluindo bebidas alcoólicas ou não alcoólicas.

...e o melhor que a empresa tem a oferecer

De 28 de agosto a 8 de setembro de 2024, a Air France continuará a apresentar o melhor de seus produtos e serviços no centro de Paris.

A empresa estará presente no SPOT24, sede da exposição “Esporte e Culturas Urbanas” e centro de informações turísticas do Escritório de Turismo de Paris “Paris Je T’aime”, localizado próximo à Torre Eiffel. O SPOT24 é um espaço animado que oferece um programa rico e diversificado, e a mais recente poltrona Business de longa distância da Air France estará novamente no centro das atenções, em exibição no local. A companhia aérea também usará o espaço para apresentar e promover o SAPHIR, seu serviço de assistência para clientes com deficiência. Os visitantes também poderão participar do concurso da empresa para ter a chance de ganhar passagens aéreas.

Há mais de 20 anos, o serviço SAPHIR oferece aos clientes da Air France com deficiência uma gama de serviços e assistência antes e depois do voo, durante toda a viagem. Esses serviços incluem apoio na reserva, emissão de bilhetes e assistência em colaboração com o departamento de transporte excepcional. Todos os anos, a Air France oferece a cerca de 600.000 clientes essa assistência especial durante a viagem. Para saber mais, clique aqui.

Air France no Spot24, 101 Quai Jacques Chirac, 75015 Paris. Entrada gratuita das 9h30 às 17h30 de domingo a quarta-feira e das 9h30 às 19h30 de quinta-feira a sábado, de 28 de agosto a 8 de setembro de 2024.

Sobre a Air France

Desde 1933, a Air France promove e destaca a França ao redor mundo. Com uma atividade dividida entre transporte de passageiros, carga e manutenção aeronáutica, a Air France é um grande player do transporte aéreo. Mais de 38 mil funcionários que compõem a sua força de trabalho estão comprometidos diariamente para oferecer a cada cliente uma experiência única de viagem.

Air France, KLM Royal Dutch Airlines e Transavia formam o Grupo Air France-KLM. O Grupo conta com seus poderosos hubs Paris-Charles de Gaulle e Amsterdã-Schiphol para oferecer uma vasta rede internacional de voos. Seu programa de passageiro frequente Flying Blue tem mais de 17 milhões de membros. A Air France e a KLM são membros da aliança SkyTeam, que tem um total de 18 companhias aéreas membros.

A Air France estabeleceu metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável, e está trabalhando para reduzir e apoiar projetos que absorvem e armazenam carbono da atmosfera em sumidouros naturais de carbono. Como parte do programa Air France ACT, a companhia está comprometida em reduzir suas emissões de CO2 por passageiro-km em até 30% vs. 2019, representando -12% em emissões absolutas de CO2. Essa ambição é apoiada por amplos investimentos para renovar sua frota com aeronaves de nova geração mais eficientes em combustível, o desenvolvimento de mais Combustível Sustentável de Aviação, ou a generalização da eco-pilotagem.









