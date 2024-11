Air France inicia voos diretos entre Salvador e Paris com três operações semanais Nova rota, operada com o Airbus A350, impulsiona a presença da companhia no Brasil, traz oportunidades de conexão com a GOL e reforça o turismo baiano Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/10/2024 - 19h11 (Atualizado em 29/10/2024 - 19h11 ) twitter

Aeronave chega ao Aeroporto de Salvador para o embarque de estreia com destino direto a Paris Will Recarey

A Air France, em uma expansão inédita no Brasil, estreia, nesta segunda-feira, 28 de outubro, o voo entre Salvador e Paris, marcando um momento significativo para a companhia no Brasil e para o turismo na Bahia. Com três voos semanais, às segundas, quintas e sábados, a nova rota é operada pelo moderno Airbus A350, com capacidade para 324 passageiros, distribuídos nas classes Business (34), Premium (24) e Economy (266).

“Hoje é um dia muito especial para a Air France no Brasil. Estamos muito felizes em finalmente iniciar os voos entre Salvador e Paris, um projeto que foi desenvolvido ao longo dos últimos meses e ganhou ainda mais tração depois do anúncio oficial da rota, em maio. É a primeira base que abrimos no Brasil desde 2017, e reflete nosso compromisso com o Brasil no sentido de promover o turismo, o lazer e os negócios tanto localmente quanto com o restante do mundo. Com a Air France, os clientes baianos poderão, agora, acessar dezenas de destinos ao redor do planeta com um produto e um serviço reconhecidos”, destaca Manuel Flahault, diretor geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul. “Colocar Salvador no mapa de rotas da Air France foi um esforço conjunto, e por isso quero agradecer o apoio imprescindível do Governo da Bahia, da VINCI Airports, da GOL e da Embratur”, completa o executivo.

A capital baiana é o quinto destino da aérea francesa no país, que opera atualmente do Brasil para Paris em São Paulo (2 voos diários), Rio de Janeiro (1 voo diário), Fortaleza (5 voos semanais), e de Belém para Caiena, na Guiana Francesa (1 voo semanal). No total, com a estreia em Salvador, são 30 voos por semana no país, superando as 27 frequências semanais de antes da pandemia.

Solenidade na capital baiana

‌



O evento de lançamento, que contou com um corte de fita no embarque do voo inaugural, teve a presença de Manuel Flahault, diretor geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul; de Marcelo Freixo, presidente da Embratur; Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia; Maurício Bacelar, secretário de Turismo da Bahia; Julio Ribas, CEO do Salvador Bahia Airport; e Danillo Barbizan, diretor de Canais de Venda da GOL.

“Esse é um momento muito simbólico para nós, da VINCI Airports, pois estamos conectando a Bahia com um dos maiores mercados emissores de turistas para nosso estado, que é a França. Além disso, é mais um passo que consolida nosso papel como parceiro estratégico do trade turístico para a promoção do destino Bahia. E isso só foi possível graças ao empenho do nosso time e dos parceiros da Air France, do Governo da Bahia e da Embratur”, destaca Julio Ribas, CEO da VINCI Airports no Brasil.

‌



“O início da operação do voo Salvador-Paris concretiza mais uma nova rota de desenvolvimento do turismo e de outros setores em nosso estado. A Bahia se consolida cada vez mais como um estado que se conecta com outras partes do mundo, gerando oportunidades para o povo baiano e para turistas. Internamente, temos em plena execução no estado um conjunto de políticas econômicas, sociais e de infraestrutura que nos dão condições, tanto para receber muito bem quem nos visita, como para ampliar horizontes de crescimento para os baianos”, afirma Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia.

“A Bahia vive um grande momento de crescimento do turismo internacional, e esse voo abre ainda mais as portas do estado para o turista europeu, especialmente o francês, o que mais visita o Brasil. Já estamos trabalhando em parceria com a Air France e Governo da Bahia com ações de promoção, mostrando para os franceses a diversidade de experiências que eles agora podem acessar através desse novo voo. Nossa estratégia é para que esses turistas conheçam Salvador, com suas festas populares, história, gastronomia e afroturismo, mas possa alongar sua estadia e também ir aos resorts de luxo do Litoral Norte, às praias mais selvagens e exclusivas no Litoral Sul, conhecer o ecoturismo na Chapada Diamantina e os encantos do Recôncavo. Isso vai reduzir a concentração do desenvolvimento do turismo, gerando emprego e renda em diversas regiões do estado”, comenta Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

‌



“O voo da Air France conecta a Bahia ao mundo. Ele representa um marco histórico para o turismo baiano, resultado da parceria entre o Governo do Estado, a companhia aérea francesa e a Vinci Airports”, destaca Maurício Bacelar, secretário de Turismo da Bahia.

Ampla conectividade com a GOL

Em parceria com a GOL, que completa dez anos ao lado do Grupo Air France-KLM no Brasil em 2024, clientes de outras regiões do Brasil também poderão voar para Paris e outros destinos fazendo conexão em Salvador. O mesmo vale para clientes vindos da capital francesa, que poderão acessar dezenas de destinos em outros estados por meio da GOL.

“Aperfeiçoamos nossa parceria com a Air France por mais de 10 anos para chegarmos nesse impressionante resultado que é ligar a capital baiana, um dos principais hubs da GOL a Paris e outros destinos em mais de 15 países. Da mesma forma, passageiros vindos da capital francesa podem acessar outras cidades no Brasil com a GOL, em uma parceria de sucesso que já cobre os destinos procurados por mais de 95% da demanda Brasil - Europa . Ganha a economia local, ganha o turismo, ganha o povo baiano e brasileiro e ganha o mundo por ter a distância até Salvador sendo encurtada”, comenta Mateus Pongeluppi, vice-presidente de Estratégia da GOL.

Oportunidades com a nova rota

Além de Paris, os passageiros terão a facilidade de realizar conexões rápidas para dezenas de outros destinos na Europa, Ásia e África.

As passagens estão disponíveis para compra no site da Air France e em agências de viagem.

