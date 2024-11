Air France reforça operação em Fortaleza com novos voos para Paris Companhia passa a ter cinco frequências semanais entre as capitais cearense e francesa; em 27 de outubro, voo especial de Outubro Rosa pousará em Fortaleza Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/10/2024 - 18h18 (Atualizado em 24/10/2024 - 18h18 ) twitter

Air France: Fortaleza - Paris Divulgação

A Air France passou a operar na última semana cinco voos semanais entre Fortaleza e Paris, um incremento significativo em relação às três frequências que já estavam disponíveis anteriormente. Desde o dia 17 de outubro, além dos voos às terças, sextas e aos domingos, os passageiros também contam com novas opções às quintas e aos sábados.

“Esse aumento nas frequências reflete a nossa confiança no mercado brasileiro e, especialmente, no potencial de Fortaleza como destino turístico e de negócios. Estamos comprometidos em oferecer mais conveniência aos nossos passageiros, ao mesmo tempo em que conectamos Fortaleza e o Brasil com o mundo”, afirma Sylvain Mathias, diretor comercial do Grupo Air France-KLM na América do Sul.

A capital cearense passará a ter um mix de aeronaves na operação da Air France, contando com o Airbus A350-900, que acomoda 324 passageiros em três classes de serviço – Business (34), Premium (24) e Economy (266) – e o Boeing 777-200, com 328 assentos divididos em Business (28), Premium (32) e Economy (268).

Ao desembarcar no Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle, os passageiros que saem de Fortaleza não só têm a capital francesa como destino, mas também podem se conectar a centenas de localidades na Europa, África e Ásia, incluindo a China. Para aqueles que partem de outras regiões do Brasil, a parceria da Air France com a GOL, que celebra 10 anos em 2024, permite conexões fáceis via Fortaleza, oferecendo uma ampla rede de destinos internacionais e domésticos.

As passagens para os novos voos já estão disponíveis no site oficial da Air France (airfrance.com.br) ou por meio de agentes de viagem.

Outubro Rosa

Fortaleza também está envolvida na campanha da Air France para o Outubro Rosa, com um voo especial partindo de Paris no dia 27 de outubro. A ação faz parte de uma iniciativa global da Air France para conscientizar sobre a prevenção ao câncer de mama, em parceria com a associação “Les hôtesses de l’air contre le cancer” (“Comissários de bordo contra o câncer”).

Nesses voos, a tripulação será composta exclusivamente por mulheres, vestidas com uniformes especiais e portando a tradicional fita rosa da campanha. Os passageiros poderão adquirir chaveiros temáticos a bordo.

A tripulação fará um anúncio especial antes e durante o voo, destacando a importância da conscientização sobre o câncer de mama e o engajamento da Air France com causas sociais.

Além da capital cearense, apenas Lomé (Togo), Phoenix e São Francisco (EUA) estão envolvidas em voos dedicados ao Outubro Rosa.

Sobre a Air France

Desde 1933, a Air France promove a França ao redor do mundo. Com uma atividade dividida entre transporte de passageiros, cargas e manutenção aeronáutica, a Air France é um dos principais players do transporte aéreo. Mais de 40.000 funcionários trabalham todos os dias para oferecer a cada cliente uma experiência de viagem única.

A Air France, a KLM Royal Dutch Airlines e a Transavia formam o Grupo Air France-KLM. O Grupo confia na força de seus centros de conexões em Paris-Charles de Gaulle e Amsterdã-Schiphol para oferecer uma vasta rede internacional de voos. Seu programa de passageiro frequente Flying Blue tem mais de 24 milhões de associados. A Air France e a KLM são membros da aliança SkyTeam, que reúne um total de 19 companhias aéreas.

A Air France estabeleceu metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável, trabalhando para reduzir suas emissões de CO2 e apoiando projetos para absorver e armazenar o CO2 atmosférico em sumidouros naturais. Como parte do programa Air France ACT, a companhia aérea está comprometida a reduzir suas emissões de CO2 por passageiro-km em 30% até 2030, em comparação com 2019. Essa ambição é apoiada por grandes investimentos para renovar sua frota com aeronaves de nova geração que consomem menos combustível, o desenvolvimento de mais Combustível Sustentável de Aviação ou a ampliação da eco-pilotagem.

