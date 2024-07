Air France reinventa seu lounge no aeroporto de Cayenne Novo espaço conta com 41 assentos em 100 metros quadrados

Alto contraste

A+

A-

Air France: novo lounge no aeroporto de Cayenne Divulgação Air France

Em 28 de junho de 2024, a Air France reabriu seu lounge totalmente renovado no aeroporto internacional de Caiena-Félix Eboué. Os clientes podem comer, trabalhar ou simplesmente relaxar nesse espaço elegante e confortável, antes de embarcar ou entre voos.

O lounge é dedicado aos clientes Business e Flying Blue Ultimate, Platinum e Gold da Air France, quer estejam viajando para Paris-Charles de Gaulle ou na rede regional do Caribe da companhia aérea. Também recebe clientes qualificados da KLM e de companhias aéreas parceiras da SkyTeam.

O espaço possui 41 assentos em uma área de mais de 100 metros quadrados. Cerca de 70% dos assentos foram reformados e estofados localmente em uma abordagem mais sustentável.

Espaços reformulados para maior conforto

Publicidade

As equipes da Air France agora recebem os clientes em um ambiente calmo e acolhedor. Desde a entrada da sala de espera, o universo da Air France é refletido em suas cores características, com tons de azul, branco luminoso, toques de vermelho e a presença do cavalo-marinho alado, símbolo histórico da companhia aérea.

No coração do lounge, uma área de jantar apresenta a culinária francesa. Ela apresenta assentos individuais em couro vermelho, acrescentando um toque de calor e convívio. O menu self-service muda ao longo do dia, oferecendo pratos quentes e frios, salgados e doces, além de opções vegetarianas. Carnes, frutos do mar, court-bouillon de peixe e frango com açafrão são apenas alguns dos pratos que te convidam a desfrutar as delícias gourmet com foco em produtos locais.

Publicidade

A Air France dedica atenção especial à redução do desperdício de alimentos, à triagem seletiva e à reciclagem em seus serviços de buffet. Há água disponível para limitar o consumo de plástico de utilização única.

O lounge possui três áreas com cadeiras confortáveis, separadas umas das outras para maior privacidade e tranquilidade. De frente para a janela, uma mesa alta permite que os passageiros trabalhem sob a luz natural do dia. Os clientes Flying Blue Ultimate têm uma área totalmente reservada para eles.

A sala de espera também oferece conexão Wi-Fi gratuita, várias tomadas elétricas e USB próximas aos assentos. Mais informações estão disponíveis no aplicativo Air France Play.

Neste verão europeu, a Air France está operando um voo diário de longa distância entre Paris-Charles de Gaulle e Caiena. Em sua rede regional para o Caribe, a companhia aérea também opera até doze voos semanais entre Caiena, Fort de France e Pointe à Pitre, até quatro voos semanais entre Caiena e Miami (EUA) e um voo semanal de Caiena para Belém (Brasil).

Sobre a Air France

Desde 1933, a Air France promove a França ao redor do mundo. Com uma atividade dividida entre transporte de passageiros, cargas e manutenção aeronáutica, a Air France é um dos principais player de transporte aéreo. Mais de 40.000 funcionários trabalham todos os dias para oferecer a cada cliente uma experiência de viagem única.

A Air France, a KLM Royal Dutch Airlines e a Transavia formam o Grupo Air France-KLM. O Grupo confia na força de seus centros de conexões em Paris-Charles de Gaulle e Amsterdã-Schiphol para oferecer uma vasta rede internacional de voos. Seu programa de passageiro frequente Flying Blue tem mais de 24 milhões de associados. A Air France e a KLM são membros da aliança SkyTeam, que reúne um total de 19 companhias aéreas.

A Air France estabeleceu metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável, trabalhando para reduzir suas emissões de CO2 e apoiando projetos para absorver e armazenar o CO2 atmosférico em sumidouros naturais. Como parte do programa Air France ACT, a companhia aérea está comprometida a reduzir suas emissões de CO2 por passageiro-km em 30% até 2030, em comparação com 2019. Essa ambição é apoiada por grandes investimentos para renovar sua frota com aeronaves de nova geração que consomem menos combustível, o desenvolvimento de mais Combustível Sustentável de Aviação ou a ampliação da eco-pilotagem.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.