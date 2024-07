Air New Zealand se torna a primeira grande aérea a abandonar meta climática Argumento está nas dificuldades em garantir aviões mais eficientes e na produção de combustível sustentável. Aviação produz cerca de 2% das emissões globais de dióxido de carbono Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/07/2024 - 09h53 (Atualizado em 31/07/2024 - 09h53 ) ‌



Air New Zealand: recuo em relação à meta climática Masakatsu Ukon - Wikimedia Commons

A Air New Zealand abandonou a meta de reduzir suas emissões de carbono até 2030, culpando as dificuldades em garantir aviões mais eficientes e combustível de aviação sustentável.

A medida faz dela a primeira grande transportadora a recuar em relação a tal meta climática.

A companhia aérea acrescentou que está trabalhando em uma nova meta de curto prazo e continua comprometida com uma meta de todo o setor de atingir emissões líquidas zero até 2050.

Estima-se que a indústria da aviação produza cerca de 2% das emissões globais de dióxido de carbono, que as companhias aéreas vêm tentando reduzir com medidas que incluem a substituição de aeronaves mais antigas e o uso de combustível de fontes renováveis.

“Nos últimos meses, e mais ainda nas últimas semanas, também ficou claro que possíveis atrasos em nosso plano de renovação de frota representam um risco adicional à possibilidade de atingir a meta”, disse o CEO da Air New Zealand, Greg Foran, no comunicado .

Em 2022, a Air New Zealand adotou uma meta de 2030 para reduzir suas emissões em quase 29%, lembra reportagem da BBC.

Foi muito mais ambicioso do que a meta de redução de 5% no mesmo período definida pela indústria global de aviação.

Os combustíveis sustentáveis para aviação (SAF) são uma parte fundamental da estratégia do setor para reduzir as emissões, mas as companhias aéreas têm tido dificuldades para comprar uma quantidade suficiente deles.

“O preço do [SAF] é mais caro do que o dos combustíveis tradicionais, e não há capacidade suficiente para produzi-lo em escala”, disse Ellis Taylor, da empresa de análise de aviação Cirium.

A IATA, órgão internacional de companhias aéreas, disse que a meta de redução de emissões do setor é “zero líquido até 2050 e que as companhias aéreas não estão reduzindo a promessa”.

Acrescentou que, embora essa meta seja alcançável, “também dependemos das medidas de apoio corretas dos governos”.

“Precisamos ampliar todas as soluções, incluindo a produção de SAF, bem como soluções tecnológicas emergentes, incluindo o uso de hidrogênio e remoções de carbono.”

O Sr. Taylor disse que as companhias aéreas também estavam sendo afetadas por atrasos nas entregas de novas aeronaves, “com a Boeing e a Airbus entregando jatos novos abaixo do esperado nos últimos anos, em grande parte devido a problemas nas cadeias de suprimentos mais amplas dos fabricantes”.

A gigante aeroespacial Boeing enfrentou uma série de problemas importantes nos últimos anos.

Este mês, a Boeing concordou em se declarar culpada de uma acusação de conspiração por fraude criminosa depois que os EUA descobriram que a empresa violou um acordo que visava reformá-la após dois acidentes fatais com seus aviões 737 Max, que mataram 346 passageiros e tripulantes.

A empresa também passou a ser alvo de maior escrutínio depois que um painel de porta de um avião Boeing operado pela Alaska Airlines explodiu logo após a decolagem e forçou o jato a pousar.