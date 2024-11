Airbus assina contrato e fornece 19 helicópteros H135 à Força Aérea Real Canadense Contrato marca a primeira vez em que os helicópteros da Airbus voarão como parte das Forças Armadas Canadenses Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/11/2024 - 19h09 (Atualizado em 04/11/2024 - 19h14 ) twitter

As entregas devem começar no primeiro semestre de 2026. Airbus

A Airbus Helicopters assinou um contrato histórico com a SkyAlyne, uma joint venture entre as duas companhias canadenses especializadas em defesa, CAE e KF Aerospace, para fornecer à Força Aérea Real Canadense (RCAF) 19 helicópteros Airbus H135 para treinar a próxima geração de pilotos da RCAF. O contrato marca a primeira vez que os helicópteros da Airbus voarão como parte das Forças Armadas Canadenses.

Os helicópteros de dois motores serão finalizados e entregues a partir da construção da instalação industrial da Airbus Helicopters, localizada em Fort Erie, Ontário, Canadá. As entregas devem começar no primeiro semestre de 2026.

“A SkyAlyne está empolgada com a conclusão bem-sucedida das negociações entre nossos parceiros da KF Aerospace e da Airbus Helicopters no Canadá, e agradecemos a todos os envolvidos. A garantia da frota de H135 para a RCAF é um marco importante para a SkyAlyne e o Programa FAcT, pois solidifica um elemento central da programação do programa”, disse Kevin Lemke, executivo sênior da SkyAlyne.

“Entrar nesta parceria com a SkyAlyne e o Departamento de Defesa Nacional é um momento histórico para a Airbus Helicopters no Canadá. Agradecemos à Força Aérea Real Canadense por confiar na Airbus e no H135, juntando-se a outras 12 forças militares ao redor do mundo que utilizam o H135 de dois motores para treinar futuros aviadores,” disse Dwayne Charette, presidente da Airbus Helicopters no Canadá.

O acordo consiste na aquisição de aeronaves H135 e em um pacote de suporte e serviços. Com mais de 400 mil horas de voo dedicadas ao treinamento militar, o H135 é utilizado para treinamento básico de início e treinamento tático, com operadores incluindo vários dos aliados militares próximos do Canadá, como Austrália e Reino Unido.

O H135 também facilita o desenvolvimento de habilidades essenciais, permitindo uma transição fácil e segura para helicópteros mais complexos na frota da RCAF. Ele se junta a outras aeronaves da Airbus que atualmente operam para a defesa canadense, como o Airbus 310 (CC150 Polaris), o Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (CC330 Husky) e o Airbus C295 (CC295 Kingfisher).

