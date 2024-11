Airbus entrega primeiro A321XLR à Iberia Companhia espanhola é a operadora de lançamento da mais nova aeronave de corredor único do mundo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/10/2024 - 18h19 (Atualizado em 30/10/2024 - 18h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Iberia: A321XLR Divulgação Airbus

A transportadora aérea espanhola Iberia recebeu seu primeiro A321XLR , tornando-se a operadora de lançamento da mais nova aeronave de corredor único do mundo.

A aeronave, equipada com motores CFM LEAP-1A, será operada pela Iberia em uma série de voos regionais na rede europeia da companhia aérea antes de sua primeira missão transatlântica de Madri para Boston no final de novembro.

Marco Sansavini, CEO e Chairman da Iberia, disse: “Estamos muito orgulhosos de ser a companhia aérea de lançamento desta nova aeronave Airbus. O A321XLR nos permitirá alcançar novos destinos, operando rotas transoceânicas e fazendo isso de forma mais eficiente.”

Christian Scherer, CEO da Commercial Aircraft na Airbus, disse: “Cinco anos em produção, o mais novo membro da família Airbus está pronto para se juntar à sua primeira operadora, a Iberia. O A321XLR permitirá inúmeros novos destinos sem escalas; ele realmente abre um novo capítulo na conectividade aérea. É outra orgulhosa “primeira vez” para todos nós da Airbus em nossa busca constante por inovar e trazer valor aos nossos clientes. Temos o prazer de compartilhar este momento especial com um cliente especial: gracias y felicidades Iberia.”

‌



O recém-entregue A321XLR para a Iberia acomoda 182 passageiros em um layout de duas classes com assentos de classe executiva totalmente reclináveis ​​com acesso direto ao corredor. Ostentando a nova cabine Airspace, a aeronave fornecerá aos passageiros conforto em viagens de longa distância em todas as classes. Os compartimentos XL fornecem 60% mais capacidade de bagagem para uma experiência de embarque mais relaxada para passageiros e tripulação de cabine. Além disso, a conectividade no assento está disponível para passageiros em todos os assentos, e o mais recente sistema de iluminação melhora a experiência geral do passageiro.

O A321XLR é o próximo passo evolutivo do A320neo que responde às necessidades do mercado por ainda mais alcance e carga útil, criando mais valor para as companhias aéreas. Ele fornecerá um Xtra Long Range sem precedentes de até 4.700 nm – 15% a mais de alcance do que o A321LR e com 30% menos consumo de combustível por assento em comparação com aeronaves concorrentes da geração anterior, bem como emissões de NOx e ruído reduzidos. Até agora, a Airbus garantiu mais de 500 pedidos para a aeronave.

‌



O primeiro A321XLR completou seu voo inaugural em junho de 2022. Isso foi seguido por um extenso programa de testes envolvendo três aeronaves de teste. Assim como todas as aeronaves Airbus, a aeronave A321XLR já é capaz de operar com até 50% de SAF. A Airbus tem como meta ter sua aeronave com capacidade de até 100% de SAF até 2030.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.