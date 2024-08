AirNav RadarBox colabora com a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Alemã no DLR para Monitorar Transporte de Satélite Transporte será realizado por um Antonov AN-124, um dos maiores aviões de carga do mundo, marcando um marco significativo na defesa planetária Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/08/2024 - 18h51 (Atualizado em 30/08/2024 - 18h51 ) ‌



Transporte de Satélite SpaceX

A AirNav RadarBox, parceira do blog Aviação R7, irá monitorar uma missão extraordinária que envolve o transporte do satélite da missão Hera da Agência Espacial Europeia (ESA) e da Agência Espacial Alemã no DLR. Esta fase crítica da missão Hera começa no Aeroporto de Colônia/Bonn (CGN) na Alemanha, passa pelo Aeroporto de Shannon (SNN) na Irlanda, e termina no Centro Espacial Kennedy na Flórida (NASA Shuttle Landing Facility KTTS). O transporte será realizado por um Antonov AN-124, um dos maiores aviões de carga do mundo, marcando um marco significativo na defesa planetária.

O Antonov An-124-100: Um Gigante dos Céus

Antonov An-124-100 AirTeamImages.com via RadarBox.com

O Antonov An-124-100 Ruslan, registrado como UR-82007, é um líder reconhecido no mercado de transporte aéreo de cargas superdimensionadas e superpesadas. Esta aeronave, conhecida por suas capacidades excepcionais, transportará a missão para os Estados Unidos.

O An-124-100 é renomado por sua capacidade de transportar cargas superdimensionadas de até 120 toneladas. Seu enorme compartimento de carga, com um volume de 1.050 m³, oferece oportunidades sem precedentes para o transporte de peças ou remessas não padrão que requerem condições especiais.

‌



Equipado com trens de pouso de várias pernas e 24 rodas, a aeronave pode ajustar o ângulo de sua fuselagem para simplificar as operações de carregamento. O An-124-100 possui duas portas de carga, no nariz e na cauda, com rampas de carregamento expansíveis. Para cargas não padrão, a cabine possui dois guinchos elétricos de 3 toneladas de tração cada e quatro guindastes elétricos com capacidade combinada de até 30 toneladas.

Uma Missão de Defesa Planetária

‌



A missão Hera, liderada pela Agência Espacial Europeia (ESA) com contribuições significativas da Agência Espacial Alemã no DLR, faz parte de um esforço mais amplo na defesa planetária, um campo com implicações globais. Como o maior contribuinte, a Alemanha está profundamente envolvida, fornecendo mais de 37% do financiamento e recursos da missão.

A defesa planetária tem ganhado destaque na exploração espacial, ressaltando a necessidade de colaboração internacional para proteger a Terra de potenciais impactos de asteroides. Em conjunto com a missão DART da NASA, a missão Hera testa nossa capacidade de desviar um asteroide em rota de colisão com nosso planeta.

‌



Monitoramento do Transporte do Satélite da Missão Hera

O satélite da missão Hera e seus CubeSats acompanhantes serão transportados por caminhão do ESTEC da ESA, nos Países Baixos, para Colônia, na Alemanha. Em 2 de setembro, o Antonov AN-124 será carregado com o satélite no Aeroporto de Colônia/Bonn, onde começará sua jornada até o Centro Espacial Kennedy. Hera será lançada em um foguete Falcon 9 da SpaceX no final de 2024.

O Falcon 9 é um foguete reutilizável de dois estágios projetado e fabricado pela SpaceX para o transporte confiável e seguro de pessoas e cargas para a órbita terrestre e além. O Falcon 9 é o primeiro foguete reutilizável de classe orbital do mundo. A reutilização permite à SpaceX reutilizar as partes mais caras do foguete, o que, por sua vez, reduz o custo de acesso ao espaço.

Detalhes Importantes dos Voos:

Voo 1 ADB317F: Decola às 03:00 UTC do Aeroporto Leipzig/Halle (LEJ/EDDP), na Alemanha, em direção ao Aeroporto de Colônia Bonn, Alemanha (CGN/EDDK), e pousa às 04:00 UTC.

Voo 2: ADB3817: Parte do Aeroporto de Colônia Bonn às 19:00 UTC e segue para o Aeroporto de Shannon, Irlanda, onde pousará às 21:00 UTC. O Antonov será carregado com o satélite Hera e fará uma parada técnica em Shannon.

Voo 3: ADB3817 (Continuação): Decola do Aeroporto de Shannon às 02:00 UTC e pousa na NASA Shuttle Landing Facility (KTTS) ao meio-dia UTC. Esta última etapa entregará o satélite ao Centro Espacial Kennedy, onde será preparado para seu próximo lançamento.

Missão Hera: Um Salto para a Defesa Planetária

A missão Hera representa a primeira missão dedicada à defesa planetária da ESA. Ao investigar o asteroide binário Didymos, Hera fornecerá informações valiosas sobre o resultado do impacto da missão DART da NASA. Ela examinará as propriedades internas de Dimorphos e conduzirá um estudo detalhado de sua superfície, gravidade e forma. A missão também implantará dois CubeSats, Milani e Juventas, para realizar investigações científicas adicionais.

Esta missão é o culminar de quase duas décadas de trabalho pioneiro da ESA na defesa planetária, incluindo estudos de conceitos iniciais e colaborações como a Avaliação de Impacto e Desvio de Asteroides (AIDA). Os dados coletados por Hera serão fundamentais para desenvolver técnicas confiáveis de desvio de asteroides, garantindo que estejamos preparados para proteger nosso planeta de futuras ameaças.

Explorando um Mundo Binário

Embora Hera seja projetada como uma missão de defesa planetária, ela contribuirá significativamente para a ciência dos asteroides. Além dos resultados principais de medir a eficácia da tecnologia de deflexão de impactadores cinéticos, Hera irá:

Realizar o primeiro encontro para a caracterização abrangente de um asteroide binário próximo à Terra (NEA), observando que 15% dos asteroides menores são binários, permitindo uma comparação precisa com modelos teóricos e a avaliação do mecanismo de produção de NEAs binários.



Explorar pela primeira vez as propriedades do subsolo e do interior de um asteroide.



Restringir a estrutura da superfície e a mobilidade do regolito em Didymos e Dimorphos, permitindo um primeiro insight sobre como as propriedades do material podem afetar a formação de satélites de asteroides.



Obter a primeira caracterização in situ das propriedades de um asteroide, Dimorphos, cujo tamanho (≈160 m) está na fronteira entre estruturas dominadas pela gravidade e pela resistência.



Investigar um asteroide, Didymos, cujo período de rotação de 2,26 horas o coloca no limite de estabilidade.



Permitir, pela primeira vez, a medição das propriedades detalhadas de uma cratera de asteroide formada em um experimento de impacto a uma velocidade de impacto (≈6 km/s) semelhante às colisões interasteroidais, incluindo suas propriedades de superfície e subsolo.



Caracterizar uma cratera formada com energia conhecida em um corpo de 160 metros de tamanho pela primeira vez, permitindo-nos verificar se a resistência ou a gravidade é o parâmetro mais influente na produção de crateras em um asteroide tão pequeno.



Investigar a cratera formada pelo impacto da missão DART para a possível identificação de material fresco e não desgastado em um asteroide de silicato, a fim de entender possíveis processos de intemperismo espacial.



Confirmar se a cratera maior do que o esperado resultante do experimento de impacto realizado pela missão espacial japonesa Hayabusa2 no asteroide Ryugu é devido ao controle pela gravidade, como atualmente se entende, ou se é consequência de falhas significativas na teoria atual de formação de crateras em regimes de baixa gravidade.



Fique Ligado com a AirNav RadarBox

A AirNav RadarBox fornecerá rastreamento em tempo real dos voos de transporte do satélite em nossas plataformas de mídia social, incluindo X, Facebook e Threads, à medida que a missão Hera se desenrola. Esta missão não é apenas um feito técnico, mas também um testemunho da colaboração internacional para proteger nosso planeta.