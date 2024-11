ALTA desenvolverá um “roteiro regional para a América Latina e o Caribe” para reduzir as emissões de forma sustentável Ação visa explorar opções para a cooperação regional e a integração de combustível de aviação sustentável (SAF) e mercados de carbono Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/10/2024 - 18h14 (Atualizado em 30/10/2024 - 18h14 ) twitter

ALTA: redução nas emissões de forma sustentável William Alves

A ALTA anunciou que desenvolverá um “roteiro regional para a América Latina e o Caribe” para apoiar uma transição sustentável para o setor de aviação, levando em conta as oportunidades e particularidades da região.

Por que um roteiro?

O objetivo da ALTA é que o roteiro detalhe como a aviação latino-americana pode alcançar uma transição sustentável com base no potencial da região, levando em conta a importância da aviação civil em suas economias em desenvolvimento. O roteiro será composto por dois pontos principais:

‌



A partir de uma perspectiva regional, detalhar os principais caminhos, condições favoráveis, opções de políticas e marcos para alcançar um setor de aviação sustentável. Explorar opções para a cooperação regional e a integração de combustível de aviação sustentável (SAF) e mercados de carbono, o que poderia potencialmente reduzir o impacto das medidas de descarbonização sobre o crescimento da aviação na região.

A Assembleia Geral da ALTA, que representa 27 das principais companhias aéreas da América Latina e do Caribe e cerca de 90% do tráfego de passageiros da região, concordou em financiar o desenvolvimento de um roteiro regional baseado em evidências com o apoio de uma importante instituição acadêmica e da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

‌



Reconhecendo a importância da colaboração público-privada, a ALTA também convidou a Comissão Latino-Americana de Aviação Civil (CLAC) para apoiar a iniciativa em coordenação com as autoridades de aviação civil da região.

“A mudança climática é um dos maiores desafios que enfrentamos como setor, especialmente nas regiões em desenvolvimento do mundo, devido aos custos envolvidos. A América Latina precisa aproveitar as oportunidades disponíveis para avançar em direção a uma transição sustentável sem comprometer o acesso a viagens aéreas e conectividade. A melhor maneira de fazer isso é desenvolver o próprio caminho da região “, disse José Ricardo Botelho, Diretor Executivo e CEO da ALTA.

‌



“Um roteiro baseado em evidências não apenas reitera nosso compromisso como setor de trabalhar para uma transição sustentável, mas também fornecerá um guia para todos os atores na América Latina e no Caribe com base em suas vantagens e limitações. Com o apoio dos governos, essa iniciativa tem o potencial de apoiar o crescimento sustentável de um setor que desempenha um serviço público essencial para conectar a região”, disse Roberto Alvo, recém-eleito presidente do Comitê Executivo da ALTA.

De acordo com dados do The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), a aviação contribuiu com aproximadamente 2% a 3% da pegada de carbono global entre 2013 e 2023. Dentro dessa pegada, os voos domésticos na América Latina e no Caribe, juntamente com as partidas internacionais da região, representaram 4,8% das emissões da aviação. Em comparação, a maioria (83,4%) das emissões da aviação global originou-se de voos que operam dentro e partem da América do Norte, Europa e região da Ásia-Pacífico. São necessárias estratégias específicas para a região para abordar a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, manter o transporte aéreo acessível e competitivo para continuar contribuindo para o crescimento das economias em desenvolvimento da região.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.