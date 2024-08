Amazon Brasil e Azul Linhas Aéreas anunciam novas rotas para reduzir prazos de entrega das regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste Esse ano já foram abertos 18 novos destinos, como parte da missão de acelerar entregas para ainda mais clientes pelo país, reduzindo prazos de até sete para dois dias Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/08/2024 - 17h26 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

IMG_0958 Divulgação Amazon Brasil

A Amazon Brasil e a Azul Linhas Aéreas Brasileiras anunciaram a expansão de novas rotas aéreas para entregas em todo o país. Essa iniciativa faz parte da missão da Amazon de melhorar constantemente a experiência do cliente brasileiro, através de investimentos locais e oportunidades de negócios com empresas nacionais. Juntas a Amazon e Azul já entregaram mais de 12 milhões de produtos por diversas regiões do Brasil.

Hoje, com mais de 18 mil funcionários diretos e indiretos no Brasil, a Amazon entrega para 100% dos municípios, sendo mais de 1.300 cidades em até dois dias úteis e em mais de 200 cidades em até um dia útil para clientes Amazon Prime. Com a expansão das entregas realizadas pela Azul Linhas Aéreas, os prazos de envio para os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas, Rio Grande do Sul, Bahia e Maranhão, reduzem de sete para dois dias úteis, possibilitando entregas rápidas para diversas cidades brasileiras como Fernando de Noronha (PE), Santarém (PA), Rondonópolis (MT) e Pelotas (RS).

“A Amazon tem a missão de ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, e por isso diariamente renovamos nosso compromisso de seguirmos inovando e nos adaptando às necessidades locais, impactando positivamente os consumidores, funcionários e as comunidades onde operamos. É por isso que, desde a chegada da Amazon no Brasil, temos fortalecido e atualizado constantemente nossa operação, desenvolvida para atender às diversas necessidades dos consumidores brasileiros e, ao mesmo tempo, causar impacto positivo no país”, diz Márcio Neves, líder de Transportes na Amazon Brasil.

Desde 2011, quando a empresa desembarcou no Brasil, foram investidos mais de R$ 33 bilhões em infraestrutura e salários em áreas como: logística, entretenimento, serviços de nuvem e de incentivos para outras empresas contribuindo com mais de R$ 25 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) do país. Hoje operamos por meio de uma rede interconectada de pessoas e tecnologias avançadas em mais de 100 polos logísticos pelo Brasil, fortalecida por provedores de serviços de entrega com vasta experiência local. Essa infraestrutura visa oferecer um serviço mais rápido e confiável, aprimorando a experiência de compra e recebimento dos clientes, ao mesmo tempo que promove impacto positivo sobre os funcionários e as comunidades onde opera.

‌



Para Alex Cristiano de Paula, líder de Transportes Aéreos na Amazon Brasil, “O Brasil é um país de extensão continental. Esses lançamentos vão ao encontro com tudo o que acreditamos, reforçando a nossa busca por acelerar prazos e beneficiando toda a cadeia de entrega. Totalizando 42 rotas em todo o país, a Amazon e Azul já entregaram mais de 12 milhões de produtos por diversas regiões do Brasil, e nosso objetivo é continuarmos a ofertar entregas cada vez mais seguras em um menor tempo possível para todo o território nacional”.

A capilaridade da malha aérea da Azul permite que a unidade de logística conecte todo o país, atendendo mais de 5.000 cidades, o que representa 90% dos municípios brasileiros e uma cobertura equivalente a 96% da população. “Um exemplo significativo do impacto dessa abrangência é a entrega de encomendas para cidades amazônicas. Anteriormente, essas entregas podiam levar semanas utilizando meios fluviais e rodoviários, mas com as aeronaves da Azul, é possível chegar a esses destinos em poucos dias”, destaca Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

‌



“Contamos com uma frota diversificada, que inclui aeronaves exclusivamente cargueiras, permitindo que a empresa alcance aeroportos com as mais diversas estruturas, inclusive aqueles localizados em regiões de difícil acesso. Essa diversidade de frota garante que a empresa possa oferecer um serviço de logística eficiente e de alta qualidade, mesmo nos locais mais distantes do país”, completou a executiva.

Sobre a Amazon

‌



A Amazon é guiada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco na concorrência, paixão pela invenção, compromisso com a excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se esforça para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, o melhor empregador do mundo e o lugar mais seguro para se trabalhar. Avaliações de consumidores, compras com um clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Pledge Climate são algumas das ações pioneiras da Amazon.