América Latina e Caribe devem demandar cerca de 2.600 novas entregas de aeronaves até 2043 Frota da região deverá quase dobrar, diz relatório da Airbus Luiz Fara Monteiro 29/10/2024 - 19h06 (Atualizado em 29/10/2024 - 19h06 )

Airbus: frota quase irá dobrar na América Latina e Caribe até 2043 Clemens Vasters - Wikimedia Commons

O relatório de Previsão do Mercado Global da Airbus, Global Market Forecast 2024 (GMF), projeta que a frota da região deverá quase dobrar até 2043, crescendo de 1.560 para 2.670 aeronaves nos próximos 20 anos. Dessas novas entregas, 90% continuarão a ser aeronaves de corredor único e 10% aeronaves widebody de fuselagem larga.

A expectativa é que com o crescimento da classe média, que passará a representar dois terços da população em 2043, a demanda por viagens aéreas aumente, tanto para fins de lazer quanto para negócios. Na América Latina, espera-se um aumento de 0.48 viagens per capita em 2023 para 0.94 de viagens per capita em 2043. No Peru, as taxas de viagens per capita devem duplicar e, no Brasil, Chile e Colômbia, a estimativa é de um aumento superior ao dobro.

O estudo revela que o tráfego doméstico e internacional de passageiros na América Latina deve crescer a uma taxa anual de 5,5% até 2027, como resultado da recuperação da pandemia. A médio e longo prazo, o tráfego irá voltar às tendências pré-pandêmicas com uma taxa de crescimento anual de 3,6% entre 2028 e 2043.

De acordo com a previsão do GMF para a América Latina, a idade da frota da região está um pouco abaixo da média global. Atualmente, 37% das aeronaves de passageiros em serviço são de última geração, em comparação com 30% no mundo todo. A América Latina está em uma fase de renovação, resultando em uma frota com idade média abaixo de 10 anos. A prioridade a curto prazo para descarbonizar o setor é substituir os 63% restantes, o que poderia resultar em uma economia de CO2 de cerca de 25% em toda a família Airbus, em comparação com as aeronaves da geração anterior.

Com a frota regional quase duplicando até 2043, a mão de obra será fundamental. O último Global Services Forecast (GSF) 2024–2043 projeta que haverá um acúmulo de demanda por 136 mil profissionais adicionais nos próximos 20 anos, incluindo 46 mil novos técnicos, 36 mil novos pilotos e 54 mil novos tripulantes. Estima-se que o mercado latino-americano de serviços de aeronaves comerciais quase dobre, com uma taxa de crescimento médio anual de 3,6%

A Airbus já vendeu mais de 1.300 aeronaves na América Latina e no Caribe e lidera o mercado de aviação comercial. Cerca de 800 unidades estão em operação em toda a região, com quase 500 em backlog. Desde 1994, a Airbus garantiu 75% dos pedidos entregues na região.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.