American Airlines celebra o Dia das Crianças no Rio de Janeiro Para marcar o Dia das Crianças, o time da American Airlines no Brasil organizou uma experiência no aeroporto para suas famílias Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/10/2024 - 04h44 (Atualizado em 22/10/2024 - 04h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

American Airlines: “Traga seus filhos para o aeroporto” Divulgação

Os membros da equipe da American Airlines baseados no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (GIG) organizaram recentemente a experiência “Traga seus filhos para o aeroporto” para comemorar o Dia das Crianças. Os pequenos aviadores receberam um passe de acesso total para visitar os bastidores das operações da American no aeroporto.

Após uma breve orientação, as crianças visitaram a área de check-in, o posto de controle de segurança e a área do portão de embarque. Em seguida, fizeram um tour em um Boeing 787 e comemoraram o aniversário de um dos visitantes. Dentro da aeronave, as crianças puderam ver a cabine principal e experimentar os assentos da classe executiva.



“Estamos orgulhosos de dar as boas-vindas aos futuros aviadores em nossa operação no Rio de Janeiro, com os filhos dos membros da nossa equipe podendo conferir em primeira mão o que os pais fazem todos os dias”, disse Gonzalo Schames, Diretor de Operações para a América do Sul e Alianças Estratégicas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.