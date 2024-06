American Airlines lança um novo voo do aeroporto JFK para Tokyo Haneda

Alto contraste

American Airlines: única empresa dos EUA a voar entre Nova York e Tóquio Divulgação American Airlines

Hoje, a American Airlines celebrou seu voo inaugural para o Aeroporto Haneda (HND), em Tóquio, partindo do Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK), em Nova York. A American é a única companhia aérea dos EUA a operar entre o JFK e o HND.

A parceria comercial entre a American e a Japan Airlines agora oferece aos clientes até três voos diários entre o JFK e o HND, com a oportunidade de se conectar a mais de 30 cidades no Japão e no leste da Ásia.

Juntas, as duas companhias aéreas oferecerão aos clientes até 17 voos diários entre os Estados Unidos continental e o Japão, incluindo 10 voos diários para HND. O novo serviço do JFK para HND complementará o serviço diário existente da American de Dallas-Fort Worth (DFW) e o serviço duas vezes por dia de Los Angeles (LAX).

“Hoje estamos entusiasmados por nos tornarmos a única companhia aérea dos EUA a voar entre Nova York e Tóquio Haneda, uma prova do forte relacionamento que construímos com nossa parceira comercial Japan Airlines”, disse José A. Freig, vice-presidente de operações internacionais da American Airlines. “Juntos, agora podemos oferecer conexões de ida e volta para mais de 30 cidades no Japão e no leste da Ásia, abrindo ainda mais o mundo para nossos clientes explorarem.”

Mais conexões do Japão para o Brasil

Para os clientes brasileiros que fazem conexão com o HND, a American atualmente opera um serviço diário de São Paulo (GRU) para o JFK e, entre 28 de outubro de 2024 e 30 de março de 2025, a companhia aérea também lançará um voo sazonal do Rio de Janeiro (GIG). Ambas as rotas operam diariamente com um Boeing 777-200 com capacidade para 272 passageiros.

Os clientes que voam de GRU para o hub DFW da companhia aérea também podem fazer conexão para HND e Tóquio Narita (NRT), com ambas as rotas operando diariamente em aeronaves 787-8.

Sobre o Grupo American Airlines

Sobre o Grupo American Airlines

Para Cuidar das Pessoas na Jornada da Vida®. As ações do American Airlines Group Inc. são negociadas na Nasdaq sob o símbolo AAL, e as ações da empresa estão incluídas no S&P 500. Saiba mais sobre o que está acontecendo na American Airlines visitando Newsroom, e conecte-se com a American no X e no Facebook .





