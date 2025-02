Anac certifica nova empresa aérea com proposta inovadora no Brasil Avion fornecerá aeronave, tripulação, manutenção e seguros para um operador aéreo contratante Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/02/2025 - 11h55 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h06 ) twitter

Empresa fornecerá aeronave, tripulação, manutenção e seguros para um operador aéreo contratante Anac

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) acaba de certificar nova empresa aérea para operar no Brasil, a Avion Express, que traz uma inovação para o mercado. A companhia atuará exclusivamente no fornecimento de soluções para a aviação comercial, por meio do modelo ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance ou, em português, Aeronave, Tripulação, Manutenção e Seguro).

Nesse formato de contratação, a empresa fornece aeronave, tripulação (pilotos e comissários), manutenção e seguros para um operador aéreo contratante, responsável pela comercialização das passagens e pelos custos operacionais adicionais, como combustível, taxas aeroportuárias e tarifas de navegação aérea. Esse modelo de negócio possibilita otimizar a capacidade das companhias aéreas, permitindo que ampliem suas operações temporariamente em períodos de alta demanda, como férias e eventos especiais, além de garantir a continuidade do serviço em casos de indisponibilidade de aeronaves.

Para os passageiros, a chegada desse novo modelo significa mais opções de voos e assentos. As empresas ganham mais flexibilidade e capacidade de operação, sem expandir sua frota própria. Assim, o ACMI contribui para um setor mais dinâmico e eficiente.

A certificação da Avion Express reforça o compromisso da Anac com o crescimento e a modernização do setor aéreo brasileiro, incentivando modelos inovadores que aumentam a competitividade do mercado e possibilitam mais oportunidades de viagens aos passageiros.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.