Anac emite autorização de voo para equipamento da EHang Empresa Gohobby poderá realizar testes para pesquisa e desenvolvimento após autorização de voo experimental de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada 10/09/2024 - 18h24



Empresa Gohobby poderá realizar testes para pesquisa e desenvolvimento Divulgação Anac

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) emitiu na sexta-feira, 6 de setembro, uma autorização de voo experimental de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (RPAS), com o propósito de pesquisa e desenvolvimento, para a empresa Gohobby Future Technology Ltda, aplicável ao modelo EHang EH216. A autorização permite à empresa executar testes e ensaios para avaliar as características operacionais do equipamento.

A Anac tomou como base, para a emissão da autorização, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial (RBAC-E) nº 94, equiparando a operação do modelo, dadas as limitações estabelecidas, ao drone de Classe 1. Assim, durante a análise, o foco da Agência foi a avaliação da segurança da operação, principalmente no que se refere à proteção de terceiros. Como resultado, algumas limitações foram impostas à operação do equipamento, como a proibição de transportar pessoas, voos em linha de visada visual (em inglês VLOS) e a implementação de áreas fixas para testes.

A Anac reforça que, no momento, não há perspectiva, a curto prazo, de certificação dessa aeronave no Brasil, pois atualmente não existe padrão de segurança reconhecido internacionalmente para a aprovação de aeronaves desse tipo e sua operação.