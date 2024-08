Anac libera lista dos primeiros brasileiros habilitados a controlar o “carro voador” Primeira empresa a trazer a aeronave ao Brasil, a Gohobby conseguiu licenciar quatro colaboradores. O trâmite exige um conhecimento em regulamento e controle de tráfego aéreo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/08/2024 - 15h55 (Atualizado em 12/08/2024 - 16h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

ANAC: lista dos primeiros brasileiros habilitados a controlar o evtol Divulgação

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou a lista com os dez primeiros brasileiros com licença, ou seja, habilitados para pilotar um eVTOL, popularmente conhecido como “carro voador”. A aeronave promete ser uma revolução na mobilidade aérea urbana, trazendo novas possibilidades de negócios e deslocamento.

Responsável por trazer estrear o “carro voador” ao Brasil, a Gohobby licenciou quatro colaboradores para controlar os voos do eVTOL: o CEO e ex-piloto de automobilismo Adriano Buzaid; o Gerente Técnico de Vendas de eVTOL, Cmte. Jeovan Alencar; Piloto e Técnico de Manutenção Paulo Henrique Vilarim e o Gerente de Produtos, Tiago Barbosa. A expectativa agora é de liberação da agência para a realização dos primeiros voos em território nacional.

“Acredito que esse seja um passo importante rumo ao futuro da mobilidade aérea no Brasil. Com a licença concedida pela ANAC, agora temos pilotos brasileiros habilitados a conduzir o eVTOL, que abrem uma grande oportunidade de negócios e de inovação”, conta o Gerente Técnico de Vendas de eVTOL, Jeovan Alencar.

Alencar já esteve na China — no começo de julho — onde pode voar em um eVTOL várias vezes. A aeronave que realizou os voos é idêntica à trazida pela Gohobby ao Brasil: o modelo 216-S, da fabricante EHang.

Publicidade

Desde dezembro do ano passado, a Gohobby tem apresentado o “carro voador” para o público brasileiro. O equipamento é o primeiro a desembarcar no país e promete revolucionar a mobilidade aérea urbana no mundo. A empresa já possui mais de 16 encomendas da aeronave, que ainda aguarda autorização das agências públicas de regulação para decolar também no Brasil.

Sobre o carro voador:

Publicidade

O eVTOL 216-S transporta até duas pessoas e mais uma bagagem de mão, com uma carga útil total de 220 kg em um alcance de 30 km. Opera com 12 baterias independentes e 16 motores. O piloto não voa dentro da aeronave, já que o eVTOL é pilotado remotamente e automaticamente, por meio do sistema inteligente de comando e controle da EHang, que permite ao piloto planejar, comandar, validar, executar, monitorar e assumir o controle do voo, em tempo real, a partir do solo.

Sobre a Gohobby:

Publicidade

Atuando no mercado brasileiro desde 2010, a Gohobby é a maior importadora e distribuidora de drones do Brasil e da América Latina. A empresa é uma figura proeminente no mercado brasileiro, especializando-se na importação e distribuição de aeronaves, oferecendo soluções inovadoras para uma ampla variedade de setores e necessidades, como empresas, agronegócio, indústria, transporte de passageiros e outros. A empresa vem crescendo em média 100% ao ano desde sua fundação e pretende atingir R$500 milhões em receita anual até 2026.

Em 2011, a empresa se consolidou como a primeira importadora de drones no Brasil e trouxe no fim de 2023 o primeiro carro voador ao país.