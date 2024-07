Anac orienta passageiros do transporte aéreo sobre o que não levar na bagagem

‌



ANAC: orientações sobre o que não levar na bagagem ANAC / Shutterstock

A restrição ao transporte de determinados itens em voos é uma medida de segurança no setor aéreo, regulamentada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Com as férias escolares e o aumento das viagens, é importante saber o que pode ou não ser levado nas bagagens – de mão e despachada – para evitar transtornos no aeroporto e ter uma viagem tranquila.

Para ajudar os passageiros, a Anac divulga uma lista exemplificativa na página O que posso transportar e realiza, desde junho, uma campanha educativa nas redes sociais. O objetivo é conscientizar os viajantes e impedir a presença de artigos ou substâncias que ofereçam perigo à saúde, às pessoas, à operação aérea, ao meio ambiente ou ainda que possam ser utilizados como instrumentos para a prática de atos de interferência ilícita, como objetos perfurantes, explosivos e armas em geral.

Outra medida de segurança é a inspeção de bagagens, atividade realizada dentro dos aeroportos para prevenir a entrada de itens proibidos nas áreas restritas de segurança dos terminais ou em aeronaves, o que poderia comprometer a segurança das pessoas e dos voos.

Para evitar transtornos e até atrasos nos voos, a Anac recomenda aos passageiros que verifiquem a lista de artigos proibidos no portal da Agência e consultem as orientações da companhia aérea, que pode apresentar restrições específicas para o embarque de determinados itens.

O que não pode ser transportado

A proibição do transporte de determinados itens pode variar conforme o tipo de bagagem, de mão ou despachada, e da licitude. Alguns itens, no entanto, são proibidos em ambas as modalidades, como cola de borracha, água-oxigenada, soda cáustica, fósforos, isqueiros, bebidas alcoólicas com mais de 70% de álcool em sua composição, aerossóis inflamáveis, inseticidas, baterias de lítio, cilindros de gases, entre outros.

A lista completa de tudo o que você pode e não levar na bagagem está disponível na página O que posso transportar.