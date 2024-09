Anac promove exibições gratuitas do filme Only Up para inspirar participação feminina no setor aéreo Agência, apresenta, pela primeira vez no Brasil, o documentário Only Up, da controladora de tráfego aéreo e ativista canadense Kendra Kincade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/09/2024 - 15h53 (Atualizado em 03/09/2024 - 15h53 ) ‌



Anac: exibições gratuitas do filme Only Up para inspirar participação feminina no setor aéreo Arte Anac

O programa Asas para Todos, da Anac, apresenta, pela primeira vez no Brasil, o documentário Only Up, da controladora de tráfego aéreo e ativista canadense Kendra Kincade. A iniciativa é fruto do projeto Mulheres na Aviação.

Hoje, no Brasil, apenas 3% dos pilotos e dos mecânicos de manutenção aeronáutica são mulheres, e pouco mais de 10% representam engenheiras do setor. Para instigar o aumento de mulheres na aviação brasileira, a Agência exibirá o documentário, seguido de debates com a diretora do filme.

📅 Datas e Locais:

Brasília: 10/9

16h | Debate no auditório da Anac

18h10 | Transporte gratuito de ida para o cinema

19h | Sessão gratuita do documentário Only Up no Cine Brasília

Entrada franca: não é necessário retirar ingressos no cinema para assistir ao filme.

São José dos Campos: 11/9

14h | Sessão gratuita do documentário Only Up

16h | Debate no Prédio das Ciências Fundamentais do ITA

Inscrições: https://tinyurl.com/kazux29t

Rio de Janeiro: 12/9

13h | Sessão gratuita do documentário Only Up

15h | Debate no Auditório do Palácio da Fazenda, 13º andar

Inscrições: https://tinyurl.com/kazux29t





🎥Veja a programação completa e assista ao trailer: https://tinyurl.com/3zp3x2mf