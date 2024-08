Aniversário da Azul Cargo Express: empresa completa 15 anos com 320 lojas e 25 milhões de entregas em 2023 Nos últimos três anos companhia entregou mais de 92,5 milhões de pacotes, investiu em tecnologia e em sustentabilidade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/08/2024 - 16h31 (Atualizado em 26/08/2024 - 16h31 ) ‌



Aniversário da Azul Cargo Express Divulgação Azul Cargo

A Azul Cargo Express, unidade de negócios da Azul Linhas Aéreas, completou neste mês seu 15º aniversário. A data marca o sucesso da operação, com mais de 320 lojas espelhadas pelo Brasil e no exterior, a empresa atende mais de 5.000 municípios, sendo 2.000 deles em menos de 24 horas. Nos últimos três anos, a empresa transportou mais de 92,5 milhões de pacotes, o que representa mais de 600 mil toneladas de itens. Destes, 25 milhões foram entregues apenas em 2023.

Para garantir o crescimento da operação, a Azul Cargo criou mais de 320 postos de atendimento, investiu em tecnologia e no atendimento personalizado ao Cliente. “Desde 2009, evoluímos de um conceito inovador para uma presença sólida em mais de 5.000 municípios. Cada região apresenta suas peculiaridades, desde infraestrutura até demandas específicas de mercado, o que exige soluções logísticas customizadas e eficientes. A inovação tem sido fundamental nesse processo, permitindo não apenas superar essas barreiras, mas também antecipar necessidades dos nossos Clientes. Também estamos mais comprometidos com sustentabilidade, implementando práticas que visam reduzir a pegada de carbono, como a otimização das rotas de voo para economizar combustível. Esse compromisso com a inovação e a excelência é o que sustenta nosso crescimento e liderança no setor”, afirmou Izabel Reis, Diretora da Azul Cargo Express.

Conectando o Brasil de ponta a ponta, a Azul Cargo também democratizou o acesso dos brasileiros ao e-commerce, já que as cargas transportadas via modal aéreo chegam 75% mais rápido do que via terrestre. Uma carga que sai de Porto Alegre, por exemplo, com destino ao Acre, levaria até 10 dias via terrestre – com a Cargo, a entrega é feita em menos de 4 dias. Durante o Prime Day de 2024, evento com ofertas exclusivas da Amazon para membros Prime, a Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul, transportou mais de 600 mil produtos pelo Brasil, registrando um crescimento de 115% no número de entregas em relação ao mesmo período do ano passado.

Atualmente, a Azul oferece 300 rotas para mais de 150 destinos brasileiros e uma frota operacional de, aproximadamente, 160 aeronaves. A partir daí, a Azul Cargo consegue aproveitar a amplitude e a conectividade dessa malha aérea da companhia e ocupar a “barriga” das aeronaves para o transporte de cargas, reduzindo os custos e ganhando mais agilidade.

‌



A diversidade da frota de aeronaves e a amplitude da malha aérea da Azul, que atende 160 destinos pelo país, permitem que a Azul Cargo ofereça diversas soluções logísticas, desde distribuição para e-commerce com serviço “porta-porta” de entregas expressas até envio de encomendas críticas e cargas paletizadas.

Sobre a Azul Cargo Express

‌



A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul Linhas Aéreas, tem o seu modelo de negócios em encomendas expressas e remessas de cargas, aproveitando a capacidade da malha aérea da Azul. Hoje, a rede Azul Cargo Express conta com mais de 300 lojas no Brasil e exterior, oferecendo o serviço “porta a porta” para mais de 5.000 munícipios brasileiros, além de todo o território dos EUA e Portugal. Os serviços oferecidos compreendem encomendas críticas, distribuição B2C para e-commerce, encomendas com tarifas econômicas e carga paletizada no mercado global.