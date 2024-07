Anunciada edição especial em homenagem ao 60º aniversário dos turbo-hélices Beechcraft King Air 260 e 360 Nova escada de embarque da aeronave proporciona uma aparência mais elegante, e o acabamento em grafite prateado combina com as pinturas exterior e interior Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 19h55 (Atualizado em 23/07/2024 - 19h55 ) ‌



Edição especial “Crimson Edition” do 60º aniversário do Beechcraft King Air Divulgação Textron Aviation

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT), anunciou hoje uma edição especial em homenagem ao 60º aniversário dos icônicos turbo-hélices Beechcraft King Air 260 e 360 para celebrar a grande história da aeronave como a família de turbo-hélices comerciais mais vendida do mundo. O novo King Air “Crimson Edition” apresenta um interior de tirar o fôlego e pintura externa vibrante em vermelho e prata, inspirada nas seis décadas de clientes e operadores lendários da Beechcraft. Já é possível encomendar aeronaves da edição especial, com entregas a partir de 2025.

“A Crimson Edition do King Air oferece uma experiência imersiva aos clientes, homenageando o legado do turbo-hélice e, ao mesmo tempo, integrando luxos e atualizações modernas que demonstram a evolução contínua da aeronave”, afirma Christi Tannahill, vice-presidente sênior de experiência do cliente. “Temos a honra de poder celebrar uma aeronave tão prestigiada e amada por clientes em todo o mundo.”

As aeronaves da série King Air são as favoritas dos clientes há muito tempo, desde seu lançamento em 1964. Esse fabuloso turbo-hélice é sinônimo de confiabilidade inabalável, desempenho excepcional e versatilidade incomparável e ganhou a confiança e a preferência dos operadores em todo o mundo.

Nova configuração externa da Crimson Edition

Uma das primeiras características marcantes da “Crimson Edition” do King Air é o icônico “B” de Beechcraft na cauda da aeronave. O exterior apresenta uma pintura em carmim metálico, prata e preto. A nova escada de embarque da aeronave tem fechos ocultos, proporcionando uma aparência mais elegante, e o acabamento em grafite prateado combina perfeitamente com as pinturas exterior e interior.

Interior personalizado deslumbrante

A edição especial do interior da aeronave é inspirada na grande história do King Air, integrando perfeitamente vários elementos da família Beechcraft, como o famoso “B” nas paredes laterais inferiores e na parede divisória da cabine traseira. Os assentos em couro contam com painéis de destaque em Alcantara e detalhes em carmim. O design ainda inclui elementos sutis que remetem ao aniversário de 60 anos da aeronave. O carpete em cor carvão apresenta detalhes de arcos na cor carmim que complementam as listras externas da aeronave, deixando o ambiente com um ar ainda mais luxuoso.

“É um design visualmente impressionante, que com certeza irá superar as expectativas dos clientes”, afirma Tannahill. “A nova edição proporciona aos clientes a melhor experiência de voo possível e é a homenagem perfeita à história do King Air recheada de sucesso e orgulho.”

Liderança do King Air

Mais de 7.800 turbo-hélices Beechcraft King Air já foram entregues a clientes em todo o mundo desde 1964, o que a torna a família de turbo-hélices comerciais mais vendida do mundo. Nesses 60 anos, a frota mundial ultrapassou 64 milhões de horas de voo, atuando em todos os ramos das forças armadas dos EUA e operando em missões comerciais e especiais em todo o mundo.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada do voo. Há mais de 90 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de voo para os clientes. Com uma linha que inclui tudo, de jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até produtos para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation tem o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que foi capaz de produzir mais da metade do número global de aeronaves de aviação. Temos clientes em mais de 170 países que confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade, além de uma rede global de atendimento ao cliente robusta que proporciona voos acessíveis e flexíveis.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que utiliza sua rede global de negócios de aeronaves, defesa, indústria e finanças para fornecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é conhecida mundialmente por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Hawker, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation + Training.

Algumas declarações neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outras questões não históricas. Essas declarações são válidas apenas na data em que são feitas. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar declarações prospectivas. As declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem ter resultados reais significativamente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas.

Sobre a TAM Aviação Executiva

A número 1 na comercialização de aeronaves executivas no Brasil, a TAM Aviação Executiva foi constituída há mais de 60 anos, sob o nome de Táxi Aéreo Marília. Atua no país como representante da Cessna desde 1982; da Bell, desde 2004; da FlightSafety International, desde 2003; e da Beechcraft, a partir de 2016. É considerada a maior representante de vendas da Bell e da Textron Aviation no mundo.

A empresa oferece o mais versátil e abrangente portfólio de produtos da aviação geral no país, com destaque para o nosso Centro de Serviços (o maior para aeronaves executivas da América Latina), que possui homologação na Argentina, Colômbia e Chile; hangaragem e atendimento doméstico e internacional, vendas de treinamento, administração, gerenciamento e fretamento de aeronaves.