Ao completar 9 anos, Clube Azul celebra crescimento contínuo de Clientes e de receita Produto de assinaturas do Azul Fidelidade aumentou em 16% sua base de assinantes e, em 27%, seu faturamento Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/01/2025 - 18h05 (Atualizado em 20/01/2025 - 18h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fidelidade Azul: crescimento de 27% na receita Vinicius Magalhaes

O Clube Azul, produto de assinatura do Azul Fidelidade, comemora 9 anos em 2025 com resultados impressionantes. Em 2024, o clube registrou um aumento de 16% na base de Clientes em comparação a 2023, além de um crescimento de 27% na receita.

Ao longo de quase uma década, o Clube Azul tem se destacado como um verdadeiro acelerador de viagens, permitindo que Clientes realizem seus sonhos de explorar novos destinos com mais rapidez e conveniência. Além de oferecer exclusividade, o Clube ajuda os assinantes a acumularem pontos de forma mais eficiente, alcançando experiências inesquecíveis em menos tempo.

Entre os destaques do Clube Azul estão:

50% a mais de pontos acumulados em compras com o cartão Azul Itaú;

Clientes do plano 10.000 garantem automaticamente o nível Azul Safira no programa de fidelidade;

Assinantes do plano 20.000 alcançam o nível Azul Diamante, o mais alto do programa de Fidelidade;

Nos planos 10.000 e 20.000, os pontos acumulados não expiram.

Além disso, os assinantes do Clube Azul têm acesso às campanhas de “Meu Resgate Favorito”, no Shopping Azul. Durante esses períodos promocionais, é possível adquirir produtos e experiências por uma quantidade reduzida de pontos. Em produtos, os Clientes podem resgatar itens como eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, malas e muito mais. Já na categoria de experiências, o “Meu Resgate Favorito” oferece opções como pacotes de viagens e ingressos para shows. Um exemplo de ação que já foi realizada no passado é o resgate de camarotes exclusivos para o show do Bruno Mars por apenas 50 mil pontos, tornando o programa ainda mais atrativo e vantajoso.

‌



Outro grande diferencial do Clube Azul é a parceria estratégica com o Itaú, que permite aos portadores do cartão de crédito Azul Itaú aproveitar ainda mais vantagens, incluindo o acúmulo acelerado de pontos e benefícios exclusivos.

“Completamos 9 anos celebrando resultados que refletem a confiança de nossos Clientes. O crescimento na base de assinantes e o aumento na receita em 2024 são a prova de que o Clube Azul continua entregando valor e exclusividade. Seguiremos inovando para surpreender nossos assinantes e tornar suas viagens ainda mais especiais”, destacou Cristina Yoshida, diretora de Canais Digitais e do Azul Fidelidade.

‌



Sobre o Azul Fidelidade

O programa de fidelidade foi criado em 2009 com o objetivo de estreitar o relacionamento com os Clientes da companhia aérea. Oferecendo uma experiência completa, na qual seus clientes podem acumular pontos voando, transferindo pontos do seu cartão de crédito para o programa, assinando o Clube ou comprando com um dos nossos parceiros. A partir de 3.000 pontos, já é possível resgatar um trecho da passagem aérea para voar pelo Brasil ou pelo mundo com a Azul e companhias aéreas parceiras, além de poder trocar por diárias em hotéis e até mesmo produtos e serviços no Shopping Azul. O Azul Fidelidade possui quatro níveis: Básico, Topázio, Safira e Diamante, como categoria top tier do programa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.