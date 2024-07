Apagão cibernético afeta voos e serviços em vários países Companhias aéreas nos Estados Unidos, Europa e Austrália enfrentam atrasos após paralisação global de TI Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/07/2024 - 07h04 (Atualizado em 19/07/2024 - 08h09 ) ‌



Companhias aéreas no mundo tiveram voos cancelados Reprodução X @marcvidal

As principais companhias aéreas dos Estados Unidos, como Delta, American Airlines e United Airlines tiveram que paralisar ou atrasar seus voos por conta de um apagão cibernético que atinge vários continentes.

As transportadoras australianas Virgin Australia e Jetstar também atrasaram ou cancelaram voos, porque as telas de embarque ficaram em branco no aeroporto de Sydney, informa reportagem da BBC.

Na Ásia, os aeroportos de Tóquio-Narita e Déli, na índia, informaram que os serviços foram afetados. Os aeroportos europeus relataram que a interrupção estava causando atrasos, com longas filas em Stansted e Gatwick, em Londres, e Schiphol, em Amsterdã.

A Ryanair, uma das principais companhias low cost da Europa, disse que estava enfrentando “possíveis interrupções na rede”, devido a uma indisponibilidade de terceiros.

As emissoras de televisão também foram afetadas pelo caos, incluindo a Sky News no Reino Unido, que chegou a ficar fora do ar.

A medida que a extensão total da interrupção se tornou clara, mais empresas e instituições relataram problemas.

A Bolsa de Valores de Londres informou que funcionava normalmente, mas havia problemas com seu serviço de notícias, usado por empresas para relatar informações sensíveis ao mercado em tempo hábil.

Ainda de acordo com a BBC, uma indisponibilidade em massa de TI causou caos ao redor do mundo, com grandes bancos, veículos de comunicação e companhias aéreas entre as vítimas.

Muitos voos foram cancelados, com filas e atrasos nos aeroportos, enquanto lojas e comunicações também foram afetadas.

Na África do Sul, o Capitec Bank Holding, maior banco do país em número de clientes, informou que conseguiu restaurar seus sistemas depois de muitos esforços.

A causa é desconhecida, mas a Microsoft diz que está tomando “medidas de mitigação” para lidar com “o impacto persistente” da interrupção.

O Ministério de Assuntos Internos da Austrália e a American Airlines disseram que a interrupção parecia estar relacionada a um problema na empresa global de segurança cibernética Crowdstrike.

A CrowdStrike alertou os clientes na sexta-feira que seu produto de monitoramento de ameaças Falcon Sensor estava causando falhas no sistema operacional Windows da Microsoft.

Não ficou claro o que desencadeou os problemas, que coincidiram com interrupções nos serviços de software de escritório Azure e 365 da Microsoft.