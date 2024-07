Apagão cibernético global causou mais de 50.000 interrupções de voos Incidente causou atrasos de 46.013 voos e viu 5.171 cancelados em 19 de junho de 2024 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 14h01 (Atualizado em 23/07/2024 - 14h01 ) ‌



Apagão cibernético global: mais de 50.000 voos interrompidos Lucas Batista

O apagão cibernético global continuou no fim de semana depois que uma grande interrupção de TI fez com que companhias aéreas em todo o mundo atrasassem ou cancelassem milhares de voos.

De acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware , o incidente causou atrasos de 46.013 voos e viu 5.171 cancelados em 19 de junho de 2024, o primeiro dia da paralisação .

As transportadoras dos EUA foram as mais afetadas pela interrupção. Em 20 de julho de 2024, 35.204 voos foram atrasados nos Estados Unidos e 2.881 foram cancelados, informa reportagem do Aerotime Hub. Em 21 de junho de 2024, houve menos atrasos, com 34.362 voos dos EUA atrasados e 2.961 cancelados.

Durante a interrupção de TI, a Delta Airlines cancelou o maior número de voos. A transportadora teve um dos fins de semana de viagem mais lotados do verão. A Delta relatou que a pausa nas operações resultou no cancelamento de mais de 3.500 voos da Delta e da Delta Connection em 20 de julho de 2024.

“A Delta está no negócio de conectar o mundo, e entendemos o quão difícil pode ser quando suas viagens são interrompidas. Emitimos uma isenção de viagem para permitir que você faça uma alteração em seu itinerário sem custos”, declarou Ed Bastian, CEO da Delta Airlines, em um comunicado à imprensa em 21 de julho de 2024. “Além disso, para aqueles cujos voos foram afetados, continuamos a oferecer vouchers de refeição, acomodações em hotéis e transporte, quando disponíveis.”

Em 19 de julho de 2024, o primeiro dia de indisponibilidade de TI, o Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) teve o maior número de cancelamentos entre os aeroportos dos EUA, com 447 voos cancelados, o que representa cerca de 34% de todas as partidas. No mesmo dia, também houve 570 voos atrasados, o que representou 44% de todos os voos no aeroporto.

A empresa de segurança cibernética CrowdStrike admitiu que o problema foi causado por uma atualização de seu software antivírus, projetado para proteger dispositivos Microsoft Windows contra ataques.