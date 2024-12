Após investimento de R$ 117 milhões, CCR conclui obras do Aeroporto de São Luís Reforma foi oficialmente entregue sexta-feira (29) e contou com a presença de autoridades Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/12/2024 - 16h12 (Atualizado em 02/12/2024 - 16h12 ) twitter

Aeroporto de São Luis: investimento de R$ 117 milhões Divulgação CCR

Com um investimento total de R$ 117 milhões, a CCR Aeroportos, concessionária responsável pelo Aeroporto de São Luís (SLZ), entregou na sexta-feira (29) as obras previstas no contrato de concessão firmado com o Governo Federal. O projeto é o 8º de 15 aeroportos a serem entregues e gerou 475 empregos, impulsionando a economia local.

As intervenções contemplaram reforma e ampliação do terminal de passageiros (ampliação da sala de embarque, reforma do balcão de check-in e reforma das pontes de embarque); adequação de sinalização do pátio para 11 posições C; adequação das RESAs (áreas de escape) e remoção de obstáculos na faixa preparada.

Segundo o CEO da CCR Aeroportos, Fabio Russo, as melhorias garantem maior segurança e conforto aos passageiros e à comunidade aeroportuária que transitam pelo terminal. “O Maranhão é um ponto estratégico de conexão aérea entre as regiões Nordeste e Norte do país. As melhorias no Aeroporto de São Luís elevaram a infraestrutura e a capacidade do terminal, reforçando seu papel no desenvolvimento econômico e turístico da região”, completou.

Um dos destaques da obra foi a reforma e ampliação do terminal de passageiros, com a ampliação da sala de embarque, reforma do balcão de check-in e reforma das pontes de embarque. “Com mais espaço para os passageiros aguardarem seus voos, ampliamos o conforto e reduzimos a sensação de aglomeração em horários de pico. Já com as pontes de embarque reformadas, garantimos maior segurança e comodidade no acesso às aeronaves, especialmente para idosos, pessoas com mobilidade reduzida e famílias com crianças pequenas, além, é claro, de possibilitar a redução das filas e agilidade no processo de despacho de bagagem nos novos balcões de check in”, explica Rogério Guimarães, gerente de Engenharia da CCR Aeroportos, responsável pela obra.

‌



A solenidade de entrega da reforma do Aeroporto de São Luís foi prestigiada pelo Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; pelo governador do Maranhão, Carlos Brandão, pelo diretor da Anac, Tiago Pereira, o Secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé França, pelo presidente da CCR Aeroportos, Fábio Russo, pelo gerente de engenharia da CCR Aeroportos, Rogério Guimarães, pelo gerente do Aeroporto de São Luis Marcelo Angelim e deputados estaduais, federais e autoridades locais.

Movimentação e novos investimentos

‌



Ainda na fase em que o Aeroporto de São Luís (SLZ) estava em obras, registrou-se o crescimento do número de passageiros. Entre janeiro e junho de 2024, foram mais de 750 mil embarques e desembarques no terminal. O aumento é de quase 3% em comparação com o mesmo período de 2023, quando 730.764 mil passageiros estiveram no Aeroporto de São Luís.

A obra de reforma e ampliação atraiu, inclusive, o interesse da iniciativa privada, que está investindo mais em comércio e serviços no aeroporto. A nova infraestrutura permitiu, por exemplo, a inauguração da primeira Sala VIP do aeroporto, além de novos restaurantes.

‌



“O interesse da iniciativa privada, estimulado pelas obras de modernização e ampliação do aeroporto, reflete o impacto positivo da nova infraestrutura na atratividade comercial do espaço. A melhoria nas instalações criou um ambiente mais propício para investimentos, resultando em benefícios tanto para os passageiros quanto para a economia local”, destaca Marcelo Angelim, gerente do Aeroporto de São Luís.

Sobre o Aeroporto

O Aeroporto Internacional de São Luís, oficialmente denominado Marechal Cunha Machado, é o principal aeroporto do Estado do Maranhão e um dos mais importantes da região Nordeste do Brasil. Localizado na capital maranhense, ele conecta São Luís a diversas cidades brasileiras e, ocasionalmente, a destinos internacionais.

Inaugurado em 1942, o Aeroporto de São Luís tem capacidade anual de 3.900.000 passageiros e semanalmente, o aeroporto recebe média de 17.000 passageiros, que cruzam os portões do terminal entre pousos e decolagens, que acontecem diariamente.

A maioria das principais companhias aéreas brasileiras operam voos regulares para São Luís (Gol, Latam e Azul), além de algumas internacionais em voos sazonais ou charter.

Em 2023, primeiro ano completo sob gestão da CCR Aeroportos, o Aeroporto de São Luís registrou mais de 1,5 milhão de embarques e desembarques, estabelecendo assim seu recorde histórico.

