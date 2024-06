Aruba é o mais novo destino internacional da GOL

Alto contraste

Aruba: novo destino internacional da GOL (David Troeger)

A GOL Linhas Aéreas, maior Companhia Aérea do Brasil, terá um novo destino internacional no Caribe a partir de dezembro deste ano. Aruba (AUA) será atendida pela GOL com operações próprias e sem escalas saindo de São Paulo/Guarulhos (GRU). A novidade atende ao propósito da GOL de integrar cada vez mais os países da região, fomentando o turismo nas Américas e as viagens a negócios.

Joia do turismo caribenho e atualmente um destino sem ligação com o Brasil, Aruba será contemplada com voos diretos para São Paulo a partir de 18 de dezembro, com saída do aeroporto de Guarulhos às 15h30 e chegada no Caribe às 21h00 (horário local) - duas horas a menos do que o horário de Brasília. A volta tem decolagem prevista do aeroporto Reina Beatrix, em Aruba, às 22h30, com pouso na Grande São Paulo às 05h50. Serão até três frequências semanais na alta temporada de verão, com saídas às segundas, quartas e sábados.

Aruba é uma das ilhas caribenhas mais queridas do público brasileiro, com calor o ano todo, pouca chuva e fora das rotas dos furacões. Além das famosas praias de areias claras e águas transparentes, a ilha também oferece roteiros para os mais aventureiros, como safári em jipes 4x4 e kitesurf no mar cristalino. Os cassinos também são uma atração à parte, e junto às amplas opções de roteiros de compras, transformam o destino em um dos mais completos para viagens em famílias, em grupos de amigos ou casais em busca de um refúgio romântico.

“A GOL hoje atende 12 destinos internacionais distribuídos em todas as Américas e está aumentando sua presença fora do País. A entrada de Aruba em nossa malha aérea, em dezembro de 2024, reforça o foco da Companhia na contínua expansão internacional. Aruba será um destino exclusivo, operado com voos sem escalas a partir do Brasil unicamente pela GOL. O objetivo é aproximar cada vez mais nossos povos e contribuir para o desenvolvimento do turismo e das viagens a negócios em toda a região”, afirma Mateus Pongeluppi, vice-presidente de Estratégia da GOL.

A nova rota também cria oportunidades para que os mais de 100 mil habitantes de Aruba viajem com mais facilidades entre a ilha e o Brasil, fomentando os negócios, o turismo e a logística dos arubenhos não só para São Paulo, mas para toda a rede de voos nacionais da GOL.

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, “a nova rota é importante para integrar cada vez mais os países do Caribe, aumentando o turismo nas Américas, além de movimentar negócios e gerar mais empregos”.

“É sempre muito positivo ampliarmos a conectividade da malha aérea do Brasil com outros países. Isso reforça nossas relações e ajuda a trazermos cada vez mais estrangeiros para conhecer o país e suas belezas. No Ministério do Turismo estamos trabalhando para isso. Para que o nosso país seja o destino escolhido por cada vez mais pessoas”, diz o ministro do Turismo, Celso Sabino.

“Em nome do Ministério do Turismo, é um grande prazer dar as boas-vindas calorosas e sinceras à GOL no início de seus voos inaugurais para a nossa bela ilha de Aruba. Estamos entusiasmados por ter a GOL se juntando à nossa vibrante comunidade, oferecendo novas oportunidades de viagens e intercâmbio cultural entre o Brasil e Aruba. Com até três voos por semana, estamos confiantes de que esta parceria fortalecerá a nossa indústria do turismo, trazendo mais visitantes para experimentar o calor, a beleza e a hospitalidade pelos quais Aruba é conhecida. Bem-vinda, GOL, à sua nova casa no Caribe!”, saúda o Ministro do Turismo e Saúde Pública de Aruba, Danguillaume Oduber.

“Aruba estreou no mercado brasileiro em 1985, e desde então tem mantido uma presença constante, superando vários desafios nos últimos 39 anos que antecederam 2024. Em 2014, atingimos um marco significativo, pois marcou um ano recorde para viajantes brasileiros visitando Aruba: 24.733 turistas embarcando em viagem para Aruba. Nesse período, a GOL oferecia voos para Aruba com conexões por Caracas, que surgiu como opção preferida dos brasileiros que se aventuravam em nossa ilha. Temos o prazer de anunciar a introdução de voos diretos com a GOL, programados para operar até três vezes por semana, com vendas de passagens a partir de 3 de junho de 2024 e voos a partir de 18 de dezembro de 2024. Com este novo serviço emocionante, a Aruba Tourism Authority prevê um aumento de aproximadamente 50% de visitantes brasileiros para 2025, em comparação com o desempenho projetado para 2023″, afirma Ronella Croes, CEO da Aruba Tourism Authority.

“Esta nova rota representa o culminar de anos de estratégia e colaboração dedicadas com a GOL, uma das três principais companhias aéreas do Brasil, o governo de Aruba, o GRU Airport e as partes interessadas do setor. Nossa parceria com a GOL se baseia na visão compartilhada de restaurar a conexão entre São Paulo e Aruba, oferecendo voos diretos até três vezes por semana durante a alta temporada e expandindo ainda mais a malha internacional da GOL. Além disso, este novo serviço direto entre Aruba e São Paulo oferecerá conexões para Buenos Aires, Argentina, sendo a Aerolíneas Argentinas um dos nossos principais mercados feeder. Este novo serviço ressalta o objetivo do Aeroporto de Aruba de oferecer aos viajantes locais e internacionais diversas opções de viagem e acesso conveniente, refletindo nosso compromisso em melhorar o papel do nosso aeroporto como um hub importante na região e garantir o crescimento sustentado”, diz Jo-Anne Meaux-Arends, executiva de Desenvolvimento de Negócios de Aviação do Aeroporto de Aruba.

“A ligação direta para Aruba está alinhada à estratégia de GRU de aumentar o número de destinos com voos diretos, sejam eles de negócios ou de lazer. Aruba é um destino muito querido dos paulistas e dos brasileiros que usam a malha da GOL em GRU para se conectarem com a região. Esse destino diversifica ainda mais as ofertas internacionais que partem do Aeroporto de Guarulhos, consolidado como o principal hub da América Latina ou do Sul”, diz João Pita, diretor Comercial e Cargas da GRU Airport.

Todos os voos para Aruba serão operados em modelos Boeing 737 MAX 8, aeronave mais sustentável da frota da GOL, que em configuração internacional tem capacidade para 176 passageiros.

Aos viajantes brasileiros, não é necessário visto para a permanência de até 90 dias em Aruba. Mas é necessário apresentar o certificado internacional de febre amarela, com vacina administrada ao menos 10 dias antes da data do embarque.

GOL Premium Economy e benefícios

Todos os voos internacionais da GOL contam com opção de aquisição da classe GOL Premium Economy, espaço no qual o Cliente conta com ainda mais espaço para as pernas, maior reclinação da poltrona, assento do meio bloqueado, acúmulo maior de milhas, duas peças de bagagem despachadas gratuitamente, além de serviço de bordo mais elaborado, com refeições quentes e bebidas alcoólicas.

No aeroporto de São Paulo/Guarulhos, clientes Smiles Diamante e Ouro, ou aqueles que viajam na classe GOL Premium, terão acesso ao Lounge GOL Smiles Internacional, localizado na área de embarque do Terminal 2.

Os Clientes também poderão usar os programas Smiles (da GOL) e LifeMiles (da Avianca) para acumular milhas em suas viagens com a GOL para Aruba, ou resgatar milhas para emitir novas passagens para o mais recente destino da Companhia no Caribe.

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é a principal companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737.

Sobre Aruba

Aruba, a Ilha Mais Feliz do Caribe, está localizada a 25 km da costa da América do Sul e fora do cinturão de furacões, o que lhe dá a vantagem de oferecer 360 dias de sol por ano com uma agradável temperatura média de 28 graus. 20% da superfície da ilha pertence ao Parque Nacional Arikok, uma área protegida que abriga uma surpreendente variedade de fauna e flora desértica, além de cavernas adornadas com pinturas rupestres. Além disso, suas praias são visivelmente diferentes das encontradas na zona hoteleira.

Sendo um dos destinos caribenhos mais populares entre os latino-americanos, Aruba cativa com suas praias cristalinas e limpas, sua ampla variedade de delícias culinárias e suas praias, hotéis e vilas premiados. Em 2024, Eagle Beach foi reconhecida como a segunda praia mais bonita do Caribe no prêmio Tripadvisor® Travellers’ Choice® ‘The Best of The Best’.

Os arubianos são conhecidos por sua cordialidade e hospitalidade. A maioria da população fala pelo menos quatro idiomas, incluindo inglês e espanhol, facilitando a interação com os visitantes. Descubra todas as maravilhas que Aruba tem a oferecer, desde escapadelas românticas na praia até experiências únicas de bem-estar e muito mais, no site oficial.









