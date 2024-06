Saiba qual é a coisa que os passageiros de avião mais odeiam que os outros façam em um voo

Alto contraste

Pesquisa: o que viajantes mais odeiam que outros passageiros façam a bordo (Samuel Morse - Wikimedia Commons)

Não reclinar o assento. Não comer lanches fast food trazidos de lojas ou liberar gases silenciosamente. Não tirar os sapatos. Não assistir a um filme ou ouvir áudios do celular sem fones de ouvido.

Esses são alguns dos comportamentos mais odiados por passageiros de avião.

E, de acordo com uma nova pesquisa repercutida em reportagem da Newsweek, a pior coisa que as pessoas podem fazer a bordo é deixar os filhos brincarem no corredor.

Antes do aumento previsto nas viagens para o verão, o YouGov pesquisou uma ampla faixa do público americano que voa, revelando algumas preferências reveladoras quando se trata de etiqueta durante o voo.

De acordo com a sondagem, pelo menos 80% dos americanos consideram inaceitável que os passageiros permitam que os seus filhos brinquem nos corredores, a atividade que suscitou a maior desaprovação de qualquer uma das 30 questões potencialmente controversas pesquisadas.

Outros comportamentos amplamente reprovados incluem: embriagar-se, sair do assento durante turbulências, ignorar manifestações de emergência e sair do avião antes das pessoas na fila à sua frente (alô brasileiros!).

A utilização de ambos os apoios de braços é amplamente reprovada, com 74% dos inquiridos considerando-a inaceitável. Comer alimentos com cheiro forte em um voo é desaprovado por 68%, enquanto retirar os sapatos a bordo é considerado impróprio por pouco mais de metade dos inquiridos.

As opiniões estão mais claramente divididas em vários outros comportamentos durante o voo. Há uma divisão quase uniforme entre fazer ligações, desafivelar os cintos de segurança quando a luz do cinto de segurança está acesa e deixar a luz do teto acesa quando as luzes da cabine estão apagadas.

A divisão fica mais pronunciada quando se trata de animais de estimação. Embora trazer cães a bordo seja algo aceito, com 37% dos passageiros aprovando, os gatos enfrentam um pouco mais de resistência, com apenas 28% de aprovação.

As atividades mais amplamente aceitas incluem: usar um laptop na bandeja, acordar um colega de assento para usar o banheiro e pressionar o botão de chamada do comissário de bordo para tomar um lanche.

Além disso, mais de metade dos entrevistados consideram aceitável fechar a janela durante a descolagem ou aterrissagem. Além disso, 55% aprovam reclinar o assento e 52% concordam em colocar pequenos itens no compartimento superior em um voo cheio.

Talvez o mais surpreendente nesta era de voos quase lotados é que um número significativo acha aceitável pedir para trocar de assento com outro passageiro.

Os passageiros frequentes — aqueles que voam pelo menos uma vez por ano — têm maior probabilidade de desaprovar certos comportamentos em comparação com os passageiros pouco frequentes.

Por exemplo, 56% dos passageiros frequentes opõem-se a fazer chamadas telefônicas durante um voo, enquanto apenas 30% dos passageiros pouco frequentes pensam o mesmo. Aqui para nós: é muito chato ouvir o passageiro próximo a você fazendo chamadas e falando alto, não é mesmo?

Da mesma forma, 43% dos passageiros frequentes desaprovam colocar pequenos itens no compartimento superior num voo cheio, em comparação com 19% dos passageiros pouco frequentes. No entanto, os passageiros frequentes são mais propensos a pensar que é aceitável ignorar a demonstração de segurança, com 32% de acordo, em comparação com 16% daqueles que raramente voam.

A pesquisa YouGov foi realizada online entre 1.152 cidadãos adultos dos Estados Unidos entre 23 e 26 de maio, pouco antes do feriado do Memorial Day, que dá início extraoficialmente à temporada de viagens de verão.

A Airlines for America, um grupo comercial do setor, espera que as companhias aéreas dos EUA transportem um recorde de 271 milhões de passageiros de junho a agosto deste ano.





