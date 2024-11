Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil lança 6ª edição do Concurso de Bolsas de Estudos AMAB apoia mulheres em cargos como piloto de avião e helicóptero, engenharia aeronáutica, manutenção de aeronaves, entre outros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/11/2024 - 16h31 (Atualizado em 11/11/2024 - 16h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

AMAB: 6ª edição do Concurso de Bolsas de Estudos. Divulgação

Ao término de um voo, ao pedir para visitar a cabine de comando, a probabilidade de encontrar uma mulher nessa posição ainda é muito baixa. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), apenas 3,2% das licenças de piloto de avião são de mulheres. E o número de aviadoras exercendo essa função em empresa aérea é ainda menor.

Felizmente, em 2018 surgiu a Aviadoras - Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil (AMAB), uma instituição sem fins lucrativos, única no Brasil, criada por uma grande corrente do bem, que tem como propósito fomentar e apoiar a carreira das mulheres em diversos campos da aviação, em posições como: piloto de avião e helicóptero, engenharia aeronáutica, manutenção de aeronaves, entre outros.

E, por meio de um trabalho voluntário, visando contribuir positivamente na vida daquelas mulheres que sonham em alçar voos profissionais, juntamente com seus parceiros, a Aviadoras traz a 6ª edição do Concurso de Bolsas de Estudos.

Serão mais de 40 bolsas em diversos segmentos dentro do setor aeronáutico, tais como:

‌



Piloto Privado - Teórico;

Piloto Comercial - Teórico;

Instrutor de Voo - Teórico;

Comissária de Voo;

Curso de LIBRAS para aviação - Língua Brasileira de Sinais

Mentoria para Piloto;

Mentoria para Comissária de Voo;

SGSO (Gerenciamento da Segurança Operacional);

Preparatório para Seleção - Pilotos e Comissárias de Voo;

Aerodinâmica Aplicada;

Fundamentos da Engenharia Aeronáutica;

Preparatório para Provas SDEA (Santos Dumont English Assessment)

Jet Training Teórico e Prático

Horas de Voo.

Para concorrer, a candidata precisa ser uma associada da Aviadoras e tem o prazo de até 11/11/2024, para se associar.

‌



Além do Concurso de Bolsas de Estudos da Aviadoras que acontece anualmente, as associadas podem usufruir de diversos benefícios, como: networking, mentorias, eventos exclusivos, descontos em escolas parceiras, grupos de estudos, entre outros.

​Incentivar e apoiar meninas e mulheres em busca de sua realização profissional nas diversas áreas da aviação e de STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), enquanto promove colaboração, integração e profissionalismo com foco na perspectiva feminina é a missão desta linda organização.

‌



Para inscrições e mais informações, acesse o site: https://www.aviadoras.org.br/

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.