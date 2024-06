Associadas ABEAR já transportaram 769 toneladas de doações para o RS Juntas, GOL, LATAM Brasil e VOEPASS realizaram voos humanitários para diversos aeroportos do RS no último mês

ABEAR: 769 toneladas de ajuda humanitária transportadas ao RS (Divulgação ABEAR)

GOL, LATAM Brasil e VOEPASS, integrantes da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), já transportaram gratuitamente, desde o início de maio, 769 toneladas de doações para o Rio Grande do Sul. Juntas, realizaram voos humanitários para diversos aeroportos do RS no último mês, possibilitando que doações de todo o Brasil e de outros países chegassem ao estado. As companhias aéreas também transportaram voluntários e equipes médicas no período.

“O mundo se uniu para angariar doações para o Rio Grande do Sul e as empresas aéreas contribuem gratuitamente com esse transporte, ajudando as famílias que infelizmente foram afetadas com as enchentes. A ABEAR e as suas associadas reforçam o papel humanitário da aviação, desde o transporte gratuito de órgãos para transplantes e a distribuição de mais de 400 milhões de vacinas da Covid-19 durante a pandemia”, afirma a presidente da ABEAR, Jurema Monteiro.

Malha de voos extrasO esforço das companhias aéreas incluiu também no mês passado a criação de uma malha de voos extras para os estados do RS e Santa Catarina, devido ao fechamento do Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. A malha compreende nove aeroportos dos dois estados. A Base Aérea de Canoas, na região metropolitana da capital gaúcha, também está recebendo voos comerciais.









