Atvos patrocina a 'World Ethanol & Biofuel Conference 2024' e destaca liderança do Brasil na produção de biocombustíveis Evento global acontece na Bélgica e terá painel sobre SAF com participação do CEO da empresa, Bruno Serapião Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/11/2024 - 18h16 (Atualizado em 07/11/2024 - 18h16 )

Atvos: liderança do Brasil na produção de biocombustíveis Divulgação

Nesta semana, a Atvos, uma das líderes na transição da matriz energética e uma das maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil, marca presença como uma das patrocinadoras da ‘World Ethanol & Biofuels Conference 2024’. A expectativa é de que o evento, que acontece entre os dias 5 e 7 de novembro, reúna em Bruxelas, na Bélgica, mais de 400 participantes de 50 países, incluindo produtores, distribuidores e reguladores da indústria de importantes economias globais.

Para o CEO da Atvos, Bruno Serapião, a presença na conferência é uma oportunidade de levar conhecimento sobre a alta capacidade do Brasil em ser líder mundial na produção e oferta de biocombustíveis, contribuindo com a transição da matriz energética tanto para países mais avançados nas agendas de mudanças climáticas quanto para aqueles do Sul global, que ainda estão dando os primeiros passos nessa trajetória. “Nosso país possui todos os fatores para liderar esse mercado devido aos seus recursos naturais, infraestrutura, tecnologia e capacidade já instaladas”, afirma Serapião.

No painel ‘Integração do Combustível Sustentável de Aviação (SAF) nas indústrias de etanol e de biocombustíveis’, Serapião apresentará os benefícios dessa solução energética que será tão decisória para descarbonizar a malha aérea em todos os cantos do mundo, além de falar sobre os principais desafios para o amadurecimento de aspectos regulatórios para expansão desse mercado. A plenária contará com a moderação do consultor e especialista em biocombustíveis da Broad Manor Consulting, Olivier Macé; e participação do head de Políticas para Aviação da Comissão Europeia, Guillermo Felipe Rebollo de Garay; e do vice-presidente de Assuntos Regulatórios de Bioenergia da BP, Eirik Pitkethly.

Esta é a primeira vez que a Atvos patrocina o evento, um dos mais importantes palcos globais para discussões que vêm moldando o futuro do setor de biocombustíveis em todo o mundo. Além de ativações de marca nos ambientes físicos e virtuais da conferência, a empresa contará com um espaço para receber atuais e potenciais clientes, construir network com stakeholders internacionais do mercado e iniciar diálogos com tomadores de decisão desse segmento que é responsável por liderar as agendas de mudanças climáticas para garantir um futuro mais sustentável para o planeta.

Sobre a Atvos

A Atvos é uma das principais produtoras de biocombustíveis do Brasil, além de produzir açúcar VHP e energia elétrica limpa e sustentável por meio da biomassa da cana-de-açúcar. A partir desta matéria-prima, a companhia tem capacidade para produzir cerca de 3,3 bilhões de litros de etanol, que podem movimentar mais de 58 milhões de carros compactos; 750 mil toneladas de açúcar VHP, volume capaz de adoçar as vidas de milhões de famílias após refinado; além de cogerar aproximadamente 4,2 mil GWh de energia elétrica, suficiente para abastecer uma população de mais de 18 milhões de pessoas. Possui cerca de 10 mil integrantes nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde estão localizadas suas oito unidades agroindustriais.

