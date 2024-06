Avantto apresenta aeronave Epic na Bahia Farm Show 2024 ‌‍ Novidade no Brasil, turboélice com performance de jato e custo de pistão

Avantto: Epic E1000GX (Divulgação Avantto)

A Avantto, empresa líder no segmento de compartilhamento de aeronaves executivas na América Latina , apresentará a aeronave Epic E1000GX na Bahia Farm Show, uma das principais feiras do setor agronegócio, que acontece entre os dias 11 e 15 de junho em Luís Eduardo Magalhães (BA). O turboélice ficará exposto no aeroporto da cidade (LEM), ao lado do evento, e promete atrair a atenção de produtores e fornecedores do agronegócio por conta de seus grandes diferenciais de mercado – cabine mais confortável e espaçosa da categoria, operar em sua capacidade máxima de combustível e passageiros mesmo em pistas curtas e velocidade de jato com custo mais baixo que pistão.‌‍

Segundo o CEO da Avantto, Rogério Andrade, que estará pessoalmente no estande durante o evento, esta é uma excelente oportunidade de apresentar a aeronave e especialmente as vantagens do modelo de compartilhamento.‌‍ “Integrar o Epic no programa de compartilhamento é essencial para atender ainda melhor o nosso público, especialmente para o segmento do agronegócio, a aeronave é um turboélice com performance de jato e opera a um custo operacional bem abaixo dos modelos similares. Justamente por proporcionar máximo conforto e performance em pistas curtas (precisa de apenas 687 metros para decolagem e 731 metros para aterrissagem), conseguimos levar o programa de compartilhamento para qualquer região do Brasil”.‌‍

Considerado um dos mais velozes da categoria ‘turboprop’, chegando à velocidade de cruzeiro de 617km/h e altitude máxima de 34 mil pés. A aeronave tem autonomia de voo de 2.890 km e é impulsionada pelo premiado motor Pratt&Whitney de 1.200 cavalos, com hélice Hartzell de cinco pás.‌‍ De acordo com Rogério, os aviões vão aumentar a capacidade de atendimento do programa de compartilhamento em regiões com alta demanda de deslocamento aéreo, mas pouca oferta de voos comerciais.

Sobre a AvanttoA Avantto é líder no segmento de compartilhamento de aeronaves executivas na América Latina. Com mais de doze anos no mercado, a companhia já se tornou uma das maiores do setor na aviação privada. Com um portfólio que possui mais de 450 usuários ativos voando regularmente, faz mais de 1.400 decolagens mensais (jatos e helicópteros) e voa mais de 850.000km por ano.

